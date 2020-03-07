Герман Греф назвал профессии будущего

«Все двинулись изучать экономику, право, и инженерные специальности немного подутратили свою актуальность, что, на самом деле, печально. Но сейчас маятник начал возвращаться, все мы вкладываем очень много сил в то, чтобы технологии, наука, культура заняли место в человеческой жизни, которое им подобает занимать», — отметил он.