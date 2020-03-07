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Герман Греф назвал профессии будущего

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все люди без исключения должны владеть технологией искусственного интеллекта (ИИ). Слова Грефа передает «РИА Новости».

Герман Греф назвал профессии будущего

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений», — заявил Греф.

По его мнению, «простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий».

В презентации главы Сбербанка среди профессий будущего указаны:

  • инженер-биомедик;
  • нейроинформатик;
  • инженер виртуальной реальности;
  • инженер-робототехник;
  • биотехнолог;
  • наноинженер;
  • проектировщик нейроинтерфейсов;
  • специалист по применению искусственного интеллекта в медицине;
  • проектировщик медицинских роботов.

Греф напомнил, что в России в какой-то момент бизнес на основе знаний, интеллекта, технологий и науки стал «не очень модным».

«Все двинулись изучать экономику, право, и инженерные специальности немного подутратили свою актуальность, что, на самом деле, печально. Но сейчас маятник начал возвращаться, все мы вкладываем очень много сил в то, чтобы технологии, наука, культура заняли место в человеческой жизни, которое им подобает занимать», — отметил он.

Фото: Unsplash

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