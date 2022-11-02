Хакеры попытались украсть данные клиентов Whoosh

Хакеры попытались украсть данные клиентов сервиса аренды самокатов Whoosh. Служба безопасности начала внутреннее расследование и пресекла утечку, но к некоторым данным хакеры все-таки получили доступ.

О предотвращении утечки персональных данных пользователей сервиса аренды самокатов Whoosh рассказали в пресс-службе компании. Вероятность утечки появилась из-за нарушения правил безопасности сотрудником сервиса, его уже уволили.

Атаку совершила организованная группа хакеров. Они получили доступ к части данных миллионов пользователей Whoosh – номеру телефона, адресу электронной почты, никнейму, неполному номеру банковской карты.

«Утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информация о транзакциях или детали поездок», – сообщили в Whoosh.

Компания начала внутреннее расследование инцидента и собралась обратиться в правоохранительные органы.

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