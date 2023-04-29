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«Художник-грумер», храмовый певчий и конфетчица-грильяжница — самые редкие вакансии в РФ

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сервис «Зарплата.ру» исследовал рынок вакансий и нашел наиболее редкие предложения о работе в России. Самой необычной стала вакансия кинокомпании Тимура Бекмамбетова Bazelevs: в продакшн ищут человека, который будет отрисовывать волосы и шерсть для анимационных 3D-персонажей.

«Художник-грумер», храмовый певчий и конфетчица-грильяжница — самые редкие вакансии в РФ

В компании эта вакансия звучит так — «Груминг артист» с английской расшифровкой «Hair and fur grooming specialist». Поскольку речь в основном о персонажах-зверях, то в каком-то смысле ищут «художника-грумера».

Еще одна редкая профессия, как пишет «Лента.ру», внимательно изучившая исследование, — певчий для православного храма, от которого ждут музыкального образования, опыта пения в церковном хоре и знания церковного устава.

В исследовании перечисляют и другие необычные вакансии на рынке труда:

  • Конфетчица с навыками подготовки оборудования для производства грильяжной массы,
  • Егерь с навыками вождения автомобиля или трактора (с «релокацией» в с семьей в деревню Свердловской области),
  • Дизайнера театральных костюмов, бальных платьев и комплектов для художественной гимнастики и фигурного катания,
  • И инструктор-альпинист с педагогическим или актерским образованием (ищут для питерского детского веревочного парка, чем и объясняются такие требования).

Фото на обложке: Unsplash

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