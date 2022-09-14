На «Яндекс.Маркете» можно заказать товары для кухни от поставщиков IKEA

На «Яндекс.Маркете» появилась посуда, кухонный и банный текстиль от поставщиков IKEA. Посуду изготавливают на Борском стекольном заводе в Нижегородской области. Это предприятие раньше поставляло товары для российских магазинов шведской сети. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

До конца сентября «полки» магазина пополнятся и другими товарами для дома: текстилем для ванной и кухни, сковородками. Поставками займутся ТДЛ «Текстиль», ТПК «ДМ Текстиль» и ГК «Сково».

Раздел «Товары IKEA и аналоги» появился на Яндекс Маркете в начале августа. На первом этапе он объединил в себе мебель, текстиль и другие товары для дома от 11 поставщиков IKEA.

4 марта IKEA приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня компания сообщила, что ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров.

В августе IKEA отказалась от планов продавать российский бизнес и заявила о возобновлении работы в течение двух лет. Пока ритейлер не вернулся на рынок, магазины и склады будут закрытыми.

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