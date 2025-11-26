Российская компания Neiry создала голубей-биодронов

Российская компания Neiry на конференции NeiryConf 2025 в Москве представила технологию, позволяющую дистанционно управлять птицами. В их мозг вживляют электроды и подключают к компактному электронному блоку в рюкзачке. Чипированные птицы нужны для мониторинга и инфраструктурного контроля.

Имплант позволяет управлять птицами без дрессировки

В мозг птицы ставят маленькие электроды, а в рюкзачок на спине помещают электронный модуль с блоком питания и камерой. Когда оператор задаёт маршрут, устройство посылает сигнал. И импульсы заставляют птиц лететь в нужную сторону.

Устройство работает автономно — нейроинтерфейс питается от солнечных батарей. Устройство заряжается прямо во время полёта или на земле, поэтому в обслуживании оборудования нет необходимости.

Разработчики Neiry отмечают, что технология никак не влияет на здоровье и привычный образ жизни птицы. Особи с вживлёнными нейрочипами живут так же, как и обычные птицы в природе.

Птиц с вживлёнными нейрочипами готовят к работе в инфраструктурных проектах

Проект, поддерживаемый фондом НТИ, хотят применять на линиях электропередач, газовых узлах и других объектах. Птицы смогут пролетать над ними и передавать данные с камеры. Так можно перемещаться на большие расстояния без сложной техники. Птицы способны преодолеть длинный маршрут, при этом не требуется постоянный контроль оператора.

Для разных задач можно привлекать разных птиц. По словам основателя компании Neiry Александра Панова, технология подходит для любых видов, но после периода адаптации.

«Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий»,— рассказал основатель компании Neiry Александр Панов.

Новая технология позволяет охватывать те направления, где обычные беспилотники работают хуже. Например, в ветреных районах или у воды, ведь птицы спокойно там летают и им не нужна калибровка (настройка), как того требует беспилотная техника.

Контекст

В целом идея управления птицами при помощи имплантированных нейроинтерфейсов не нова. Ранее её изучали в Китае, Корее, США и Индии. В 2024 году компания Neiry представила крысу с подключением к системе искусственного интеллекта, а в 2025 году разработчики запланировали внедрять нейрочипы коровам для повышения надоев.