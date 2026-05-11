Зарплаты в сфере ИТ упали на 20%: медианный уровень дохода айтишника в 2026 году — 180–220 тысяч ₽

Российский рынок труда окончательно перешёл на сторону работодателей, особенно в сегменте белых воротничков и ИТ, сообщает Forbes. К первому кварталу 2026 года количество вакансий сократилось почти на 30%, тогда как число резюме выросло на 34% за год — и на 70% за два года. На этом фоне, на одну вакансию в ИТ может приходиться от 300 до 800 и более откликов.

«Рынок кандидата» закончился в начале 2025 года

В 2026 году рынок труда окончательно перестал быть «рынком кандидата», при котором спрос на кандидатов превышает предложение. Главная причина — масштабная оптимизация бизнеса на фоне экономического спада и сокращения расходов компаний.

«Количество вакансий по разным оценкам сократилось на 4–28%, а число резюме продолжает расти. При этом уровень безработицы в России остаётся рекордно низким (2,1%), что объясняется тем, что многие работающие сотрудники параллельно ищут новое место, не увольняясь со старого», — поделился с Russian Business Алексей Карпунин, партнёр 5Д Консалтинг.

По данным заместителя генерального директора сервиса Работа.ру Александра Ветеркова, за год число вакансий для белых воротничков снизилось на 14%. По словам эксперта, на одну вакансию в сферах ИТ, HR, маркетинга, бэк-офиса может приходиться от 300 до 800 и более откликов.

«Это ключевое противоречие текущего рынка. По итогам 2025 года число резюме впервые за несколько последних лет увеличилось (+34%), а сокращение числа вакансий составило 20%. Но компании не могут найти нужных людей, потому что сталкиваются с дефицитом навыков», — поделился Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру.

Компании действительно стали предлагать более низкие зарплаты, но это затронуло в основном начинающих специалистов и отдельные ниши. В первом квартале 2026 года зафиксировано снижение доходов у следующих специалистов:

Зарплаты джунов в ИТ начинаются от 80 тыс. рублей

Одновременно системные аналитики, архитекторы и специалисты по промпт-инжинирингу показали рост доходов на 12–40%. Средние зарплаты в ИТ сейчас выглядят так:

junior — 80–100 тысяч рублей,

middle — 180–200 тысяч,

senior — около 300 тысяч рублей (в узких нишах вроде кибербезопасности и ИИ — до 550 тысяч).

Медианный уровень зарплат в сфере ИТ, по данным СEO HR-агентства Sayhire Татьяны Юсуповой, — 180–220 тысяч рублей в зависимости от специализации, опыта и региона.

«Мидлы особенно пострадали, так как закрыть такую вакансию не составляет труда, особенно если речь идет о классической разработке. Сеньорные позиции также не избежали изменений: если раньше предложения в 500–600 тысяч рублей встречались часто, сейчас такие офферы стали доступны специалистам высокого уровня в нишевых или высоконагруженных направлениях», — сообщила Татьяна Юсупова, СEO HR-агентства Sayhire.

В итоге ИИ не заменит сотрудников — лишь повысит эффективность их работы

Одним из ключевых факторов сокращения числа рабочих мест в ИТ-сфере эксперты называют развитие ИИ и автоматизацию рутинных процессов. Компании всё чаще оптимизируют команды там, где задачи можно выполнять быстрее и дешевле с помощью технологий.

«Цифровые технологии и ИИ действительно берут на себя рутинные задачи, которые раньше выполняли целые отделы, — обработка данных, первичная аналитика, подготовка отчетов», — уточнила операционный директор международного коммуникационного агентства ЛАМПА Екатерина Петрова.

При этом эксперты подчёркивают: речь идёт не о полной замене сотрудников, а о перераспределении спроса на рынке труда. Меньше востребованы становятся профессии с шаблонными задачами — базовая поддержка, простой контент, ручное тестирование и типовая разработка.

Одновременно растёт спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ-инструментами, анализировать данные, обеспечивать кибербезопасность и создавать сложные цифровые продукты.