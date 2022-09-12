Inditex Group намерена окончательно покинуть рынок РФ

Два источника, связанные с рынком торговой недвижимости, сообщают о том, что холдинг Inditex Group намерен окончательно закрыть все магазины Massimo Dutti, Oysho и Zara Home в России.

Магазины других брендов группы (Pull&Bear, Stradivarius, Bershka) будут открыты под другой вывеской.

Эту информацию подтверждают в Союзе Торговых Центров, как пишут «Известия». В самой компании ситуацию не комментируют.

Источники уточняют, что никаких официальных уведомлений о закрытии магазинов представители торговых центров, где представлены бренды, от Inditex Group пока не получали.

Компания заявила о заморозке своих проектов в РФ еще в марте. В июне Inditex расторгла часть договоров с ТЦ, а в августе появился и первый торговый центр, по собственной инициативе разорвавший договорные отношения с холдингом из «недружественной» Испании досрочно (это был «Афимолл»).

Прочие владельцы торговой недвижимости активно судятся с Inditex: заведено 32 дела, среди самых дорогих — иск самарского молла «Космопорт» к Zara на 512 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash