InVision подтвердила намерение свернуть сервис совместной разработки к концу 2024 года

Компания InVision направила пользователям рассылку с напоминанием о том, что сервисы совместной разработки будут закрыты 31 декабря 2024 года и с призывом экспортировать все текущие проекты, поскольку данные к концу года станут недоступны. Впервые о возможном сворачивании направления корпорация сообщила в январе.
«Опция массового экспорта недоступна. Вам нужно будет экспортировать каждый документ по отдельности. Пожалуйста, имейте в виду, что наша служба поддержки не сможет экспортировать документы от вашего имени», — предостерегает пользователей генеральный директор InvisionApp Майкл Шенкман в рассылке (есть в распоряжении RB).
Глава компании также напоминает, что продукт для совместной работы Freehand был приобретен компанией Miro. В настоящее время фирма разрабатывает службу миграции данных, которая поможет пользователям перенести документы Freehand в Miro автоматически и сразу все вместе. Релиз ожидается летом текущего года.
Ранее компания прекратила продажи годовой подписки, до декабря продукты будут доступны только в формате ежемесячных тарифов.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новый паспорт за минуту в ИИ-сервисе Only Fake: как отличить настоящий документ от поддельного
- 2 Сколько стоит разработка мобильного приложения в 2024 году
- 3 Микровоздействия и эмпатия: что ждет мобильную разработку в 2024 году
- 4 Проверьте свои пуши: если показатели ниже этих, пора что-то менять
- 5 Low-code оставит программистов без работы?
ВОЗМОЖНОСТИ
18 марта 2024
18 марта 2024
18 марта 2024