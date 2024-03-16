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InVision подтвердила намерение свернуть сервис совместной разработки к концу 2024 года

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания InVision направила пользователям рассылку с напоминанием о том, что сервисы совместной разработки будут закрыты 31 декабря 2024 года и с призывом экспортировать все текущие проекты, поскольку данные к концу года станут недоступны. Впервые о возможном сворачивании направления корпорация сообщила в январе.

InVision подтвердила намерение свернуть сервис совместной разработки к концу 2024 года

«Опция массового экспорта недоступна. Вам нужно будет экспортировать каждый документ по отдельности. Пожалуйста, имейте в виду, что наша служба поддержки не сможет экспортировать документы от вашего имени», — предостерегает пользователей генеральный директор InvisionApp Майкл Шенкман в рассылке (есть в распоряжении RB).

Глава компании также напоминает, что продукт для совместной работы Freehand был приобретен компанией Miro. В настоящее время фирма разрабатывает службу миграции данных, которая поможет пользователям перенести документы Freehand в Miro автоматически и сразу все вместе. Релиз ожидается летом текущего года.

Ранее компания прекратила продажи годовой подписки, до декабря продукты будут доступны только в формате ежемесячных тарифов.

Фото на обложке: Unsplash

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