Андрей Зотов назначен генеральным директором Beeline Cloud

Андрей Зотов, ранее коммерческий директор Cloud.ru (бывший SberCloud), назначен генеральным директором Beeline Cloud. Он приступит к обязанностям 7 ноября 2025 года и будет отвечать за разработку стратегии и вывод на рынок новых облачных продуктов для корпоративных клиентов. В Билайне рассчитывают, что его опыт в масштабировании облачного бизнеса поможет компании укрепить позиции на рынке.

Новый руководитель Beeline Cloud

Андрей Зотов возглавит компанию ООО «ДатаФорт», которая работает под брендом Beeline Cloud и развивает корпоративные ИТ-решения и цифровые сервисы. На новой должности он займётся реализацией стратегии развития облачного бизнеса и запуском новых продуктовых решений для корпоративных клиентов.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин отметил, что облачные сервисы остаются одним из ключевых направлений роста компании. Он подчеркнул, что Андрей Зотов — опытный лидер, хорошо понимающий рынок и тенденции его развития, а его экспертиза в коммерции и технологиях поможет Beeline Cloud укрепить позиции на рынке и ускорить развитие бизнеса.

Предыдущий опыт работы: SberCloud и IBM

До перехода в Билайн Андрей Зотов занимал должность коммерческого директора Cloud.ru (ранее SberCloud), где курировал продажи, маркетинг и вывод новых решений на рынок.

До этого более 10 лет работал в IBM, где занимался корпоративными продажами и развитием технологий для бизнеса. Как отмечается в сообщении компании, его техническое образование помогает глубже понимать специфику ИТ-инфраструктуры и потребности корпоративных клиентов.

Планы на будущее в Билайне

В своём комментарии Андрей Зотов отметил, что планирует вывести облачный бизнес Билайна на новый уровень. Он подчеркнул, что компания намерена превратить конкурентные преимущества в конкретные продукты и сервисы, которые помогут клиентам развиваться и ускорять цифровую трансформацию.

По данным компании, Beeline Cloud планирует активное расширение портфеля ИТ-услуг для корпоративного сектора, включая инфраструктурные решения и сервисы на базе ИИ.

Фото: пресс-служба Билайна