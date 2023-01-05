Мосбиржа подвела итоги 2022 года, правительство РФ утвердило критерии для получения ВНЖ иностранными инвесторами, Индонезия изучает вопрос использования карт «Мир» и другие главные бизнес-новости этого дня.

Рекордный объем торгов на Мосбирже, критерии получения ВНЖ в России, «Роскосмос» в Зимбабве: главное 5 января