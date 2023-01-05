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Рекордный объем торгов на Мосбирже, критерии получения ВНЖ в России, «Роскосмос» в Зимбабве: главное 5 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Мосбиржа подвела итоги 2022 года, правительство РФ утвердило критерии для получения ВНЖ иностранными инвесторами, Индонезия изучает вопрос использования карт «Мир» и другие главные бизнес-новости этого дня.

Рекордный объем торгов на Мосбирже, критерии получения ВНЖ в России, «Роскосмос» в Зимбабве: главное 5 января

Мир

  • Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что страна изучает возможность использования карт платежной системы «Мир». По его словам, это может занять «некоторое время».
  • Также Таварес добавил, что Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать в РФ шины, кофе, чай, какао и другие продукты.
  • Индонезийский посол призвал российских бизнесменов принять участие в строительстве новой «зеленой» столицы Нусантара на острове Калимантан.
  • Тайвань расширил на 52 пункта список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь.

Россия

  • Правительство РФ утвердило критерии для получения вида на жительство иностранными инвесторами. Среди них: инвестиции 15 млн рублей в социально значимые проекты или 30 млн рублей в российскую компанию.
  • В Югре утвердили создание особой экономической зоны «Нягань», где появятся заводы по производству мебели, полимерных труб и кормового белка, а также центр обработки данных.
  • «Роскосмос» объявил о начале сотрудничества с Зимбабве по созданию и запуску малых спутников.

Финансы

  • Объем торгов на Мосбирже в 2022 году вырос на 4,6% и составил рекордные 1,1 квадрлн рублей.

Фото: Wara1982 / Shutterstock

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