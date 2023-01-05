Рекордный объем торгов на Мосбирже, критерии получения ВНЖ в России, «Роскосмос» в Зимбабве: главное 5 января

Ахмед Садулаев
Мосбиржа подвела итоги 2022 года, правительство РФ утвердило критерии для получения ВНЖ иностранными инвесторами, Индонезия изучает вопрос использования карт «Мир» и другие главные бизнес-новости этого дня.
Рекордный объем торгов на Мосбирже, критерии получения ВНЖ в России, «Роскосмос» в Зимбабве: главное 5 январяАхмед Садулаев
Мир
- Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что страна изучает возможность использования карт платежной системы «Мир». По его словам, это может занять «некоторое время».
- Также Таварес добавил, что Индонезия ищет решения проблем с логистикой, чтобы экспортировать в РФ шины, кофе, чай, какао и другие продукты.
- Индонезийский посол призвал российских бизнесменов принять участие в строительстве новой «зеленой» столицы Нусантара на острове Калимантан.
- Тайвань расширил на 52 пункта список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь.
Россия
- Правительство РФ утвердило критерии для получения вида на жительство иностранными инвесторами. Среди них: инвестиции 15 млн рублей в социально значимые проекты или 30 млн рублей в российскую компанию.
- В Югре утвердили создание особой экономической зоны «Нягань», где появятся заводы по производству мебели, полимерных труб и кормового белка, а также центр обработки данных.
- «Роскосмос» объявил о начале сотрудничества с Зимбабве по созданию и запуску малых спутников.
Финансы
- Объем торгов на Мосбирже в 2022 году вырос на 4,6% и составил рекордные 1,1 квадрлн рублей.
Фото: Wara1982 / Shutterstock
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