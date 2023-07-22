Иск инвесторов к Euroclear, новые самолеты для «Уральских авиалиний» и рост турпотока в Оман: главное 22 июля

Ахмед Садулаев
Ушел из жизни основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, российские инвесторы подали коллективный иск к Euroclear, «Уральские авиалинии» купят более 50 новых самолетов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Иск инвесторов к Euroclear, новые самолеты для «Уральских авиалиний» и рост турпотока в Оман: главное 22 июляАхмед Садулаев
Россия
- В возрасте 40 лет ушел из жизни основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
- Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear Bank на 2 млрд рублей.
Бизнес
- «Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 самолетов МС-21 с расчетом получить их в 2029-2030 годах, а также получили разрешение от США и ЕС на выкуп 19 авиалайнеров Airbus.
- Московский производитель косметики Faberlic получил льготный заем в размере 100 млн рублей на развитие экспортной деятельности.
Туризм
- Грузия вошла в тройку самых популярных авианаправлений у россиян, рассказали в «Авиасейлс», обойдя ОАЭ и Израиль.
- Турпоток из России в Оман вырос на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, сообщает туроператор Resort Holiday.
Фото: Unsplash
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