Ушел из жизни основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, российские инвесторы подали коллективный иск к Euroclear, «Уральские авиалинии» купят более 50 новых самолетов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Иск инвесторов к Euroclear, новые самолеты для «Уральских авиалиний» и рост турпотока в Оман: главное 22 июля