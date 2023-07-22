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Иск инвесторов к Euroclear, новые самолеты для «Уральских авиалиний» и рост турпотока в Оман: главное 22 июля

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ушел из жизни основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников, российские инвесторы подали коллективный иск к Euroclear, «Уральские авиалинии» купят более 50 новых самолетов. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Иск инвесторов к Euroclear, новые самолеты для «Уральских авиалиний» и рост турпотока в Оман: главное 22 июля

Россия

  • В возрасте 40 лет ушел из жизни основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
  • Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear Bank на 2 млрд рублей.

Бизнес

  • «Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 самолетов МС-21 с расчетом получить их в 2029-2030 годах, а также получили разрешение от США и ЕС на выкуп 19 авиалайнеров Airbus.
  • Московский производитель косметики Faberlic получил льготный заем в размере 100 млн рублей на развитие экспортной деятельности.

Туризм

  • Грузия вошла в тройку самых популярных авианаправлений у россиян, рассказали в «Авиасейлс», обойдя ОАЭ и Израиль.
  • Турпоток из России в Оман вырос на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, сообщает туроператор Resort Holiday.

Фото: Unsplash

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