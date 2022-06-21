Российским властям не хватает инструментов для сдерживания курса рубля — Bloomberg

Значительное укрепление рубля привело к тому, что российским властям пришлось искать способы его сдерживания, но таких инструментов у правительства оказалось недостаточно, пишет Bloomberg. Чиновники считают оптимальным курс 70-80 рублей за доллар, но сегодня в ходе торгов он упал до 54 рублей.
Власти не намерены отказываться от таргетирования инфляции, поэтому нуждаются в новых инструментах контроля за курсом рубля, которых пока недостаточно. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Чиновники в качестве приоритетной задачи рассматривают сокращение спреда между рыночным и «уличным» курсом рубля. Одним из ключевых способов сдерживания рубля власти считают смягчение валютных ограничений, в том числе для физических лиц и бизнеса.
21 июня рубля укрепился до семилетних максимумов. На бирже доллар США стоил менее 54 рублей, евро упал почти до 57 рублей.
Вице-премьер Андрей Белоусов выступил с предложением таргетировать не инфляцию, а российский рубль. Его предложение вызвало критику со стороны ЦБ РФ, зампред которого сказал, что это приведет к потере суверенитета экономической политики России.
Фото на обложке: Rrraum /
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