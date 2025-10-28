Зарплату наличными платит каждая четвертая компания в России

27,4% компаний выдают зарплату наличными, свидетельствуют данные опроса «Актион Бухгалтерия», результаты которого приводит «Газета.Ru». Многие сотрудники по-прежнему не доверяют банковским переводам, в топе страхов — блокировки и утечки данных. Но некоторые просто по привычке предпочитают получать деньги «на руки».

Почти треть работодателей готовы перейти на выплаты через кассу

5,5% компаний сообщили, что их сотрудники получают деньги на банковский счёт, но предпочли бы наличные. Около трети компаний готовы перейти на выплаты наличными, если этого пожелают работники.

28,1% компаний, участвовавших в опросе, рассказали, что их сотрудники опасаются блокировок карт и других ограничений со стороны банков. 24% отметили, что работники просто привыкли к «живым» деньгам. Ещё 21,3% компаний сообщили, что их сотрудники боятся мошенников и утечки личных данных.

Каждый десятый участник опроса сталкивался с блокировкой личного счета

С блокировками счетов сталкивались сотрудники почти каждой четвёртой компании. 8,3% респондентов сообщили, что банк блокировал лично их счёт, 11,4% рассказали о случаях у коллег или друзей, а 4,5% получали запросы от банка с просьбой уточнить цель перевода.

При этом у 64,4% тех, кто столкнулся с блокировками, счета разблокировали уже на следующий день.

Переводы самому себе могут привести к блокировке

По данным эксперта «Актион Бухгалтерия» Аллы Старченко, с августа 2025 года Центробанк расширил перечень операций, которые могут быть временно приостановлены. Теперь под контроль попадают и переводы между физическими лицами, не связанные с выплатой зарплаты.

По словам эксперта, эти меры направлены на борьбу с обналичиванием, мошенничеством, финансированием преступлений и уклонением от налогов. Алла Старченко отметила, что владельцы банковских карт уже сталкиваются с последствиями нового контроля — в компаниях сообщают о блокировках даже при переводах самому себе.

Сотрудники подстраховываются на случай подозрений со стороны банка

Более трети опрошенных всегда указывают назначение платежа при переводе денег. Из них половина пишет реальные причины, а остальные выбирают «безопасные» формулировки — например, «возврат долга», «на день рождения» или «на еду». Так пользователи стараются избежать внимания банков, усиливших контроль за переводами.

Контекст

В опросе «Актион Бухгалтерия» приняли участие более 500 российских компаний. Большинство из них подтвердили: банковский контроль за переводами физлиц усилился, и компании всё чаще адаптируются к новым требованиям, чтобы избежать рисков. При этом часть работодателей по-прежнему остаётся в офлайн-формате выплат, чтобы гарантировать сотрудникам стабильное получение зарплаты.

Россияне в целом тоже не спешат полностью переходить на безналичные расчёты. По данным исследования, 15% граждан в повседневной жизни используют только наличные, а почти половина совмещают оба способа оплаты. Более 90% россиян так или иначе продолжают пользоваться купюрами — для покупок, чаевых и «на случай блокировки счёта».

Фото: Bastiaan Slabbers / Getty Images