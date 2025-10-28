Каждая четвёртая компания в России платит зарплату наличными — работники боятся блокировок карт и утечек данных
Зарплату наличными платит каждая четвертая компания в России
27,4% компаний выдают зарплату наличными, свидетельствуют данные опроса «Актион Бухгалтерия», результаты которого приводит «Газета.Ru». Многие сотрудники по-прежнему не доверяют банковским переводам, в топе страхов — блокировки и утечки данных. Но некоторые просто по привычке предпочитают получать деньги «на руки».
Почти треть работодателей готовы перейти на выплаты через кассу
5,5% компаний сообщили, что их сотрудники получают деньги на банковский счёт, но предпочли бы наличные. Около трети компаний готовы перейти на выплаты наличными, если этого пожелают работники.
28,1% компаний, участвовавших в опросе, рассказали, что их сотрудники опасаются блокировок карт и других ограничений со стороны банков. 24% отметили, что работники просто привыкли к «живым» деньгам. Ещё 21,3% компаний сообщили, что их сотрудники боятся мошенников и утечки личных данных.
Каждый десятый участник опроса сталкивался с блокировкой личного счета
С блокировками счетов сталкивались сотрудники почти каждой четвёртой компании. 8,3% респондентов сообщили, что банк блокировал лично их счёт, 11,4% рассказали о случаях у коллег или друзей, а 4,5% получали запросы от банка с просьбой уточнить цель перевода.
При этом у 64,4% тех, кто столкнулся с блокировками, счета разблокировали уже на следующий день.
Переводы самому себе могут привести к блокировке
По данным эксперта «Актион Бухгалтерия» Аллы Старченко, с августа 2025 года Центробанк расширил перечень операций, которые могут быть временно приостановлены. Теперь под контроль попадают и переводы между физическими лицами, не связанные с выплатой зарплаты.
По словам эксперта, эти меры направлены на борьбу с обналичиванием, мошенничеством, финансированием преступлений и уклонением от налогов. Алла Старченко отметила, что владельцы банковских карт уже сталкиваются с последствиями нового контроля — в компаниях сообщают о блокировках даже при переводах самому себе.
Сотрудники подстраховываются на случай подозрений со стороны банка
Более трети опрошенных всегда указывают назначение платежа при переводе денег. Из них половина пишет реальные причины, а остальные выбирают «безопасные» формулировки — например, «возврат долга», «на день рождения» или «на еду». Так пользователи стараются избежать внимания банков, усиливших контроль за переводами.
Контекст
В опросе «Актион Бухгалтерия» приняли участие более 500 российских компаний. Большинство из них подтвердили: банковский контроль за переводами физлиц усилился, и компании всё чаще адаптируются к новым требованиям, чтобы избежать рисков. При этом часть работодателей по-прежнему остаётся в офлайн-формате выплат, чтобы гарантировать сотрудникам стабильное получение зарплаты.
Россияне в целом тоже не спешат полностью переходить на безналичные расчёты. По данным исследования, 15% граждан в повседневной жизни используют только наличные, а почти половина совмещают оба способа оплаты. Более 90% россиян так или иначе продолжают пользоваться купюрами — для покупок, чаевых и «на случай блокировки счёта».
Фото: Bastiaan Slabbers / Getty Images
- 1 Tesla обсуждает уход Илона Маска: CEO может покинуть компанию, если не получит $1 трлн — но инвесторы против выплат Илон Маск может покинуть Tesla, если не получит $1 трлн 28 октября 2025, 16:41
- 2 Цена аренды «однушек» в России выросла более чем на 70% — евроремонт повышает стоимость почти на треть Снять однокомнатную квартиру в России стало дороже на 70% 28 октября 2025, 12:00
- 3 40% российских предпринимателей назвали долги главным источником стресса — только 5% ведут бизнес спокойно Названы главные факторы стресса российских предпринимателей 27 октября 2025, 19:30
- 4 Убыток Porsche — $1,1 млрд: ставка на электромобили не сыграла, компанию ждут увольнения и урезанные зарплаты $1,1 млрд убытков показала Porsche — из-за электромобилей 27 октября 2025, 14:26