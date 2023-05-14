Китайские приложения входят в топ-5 самых скачиваемых в 90% стран

Приложения для смартфонов, разработанные китайскими компаниями, становятся все более востребованными по всему миру, несмотря на растущую тенденцию правительств рассматривать их как возможные угрозы безопасности.

По данным американской исследовательской компании Sensor Tower, на которые ссылается Nikkei Asia, 33% самых загружаемых в первом квартале 2023 года в 95 странах мира приложений — китайские: 156 из 475. Это также на 8 процентных пунктов больше, чем было в аналогичном исследовании 2020 года.

Соцсеть TikTok от ByteDance стала самой популярной, попав в пятерку лидеров на 82 рынках (86% от общего числа). Приложение для редактирования видео CapCut также быстро набирает популярность: оно попало в топ-5 на 48 рынках (51% от общего числа).

Fashion-приложение Shein наиболее востребовано среди молодежи, особенно в Европе и Южной Америке (вошло в пятерку лучших в 10 странах, включая Испанию и Бразилию).

Приложения китайских разработчиков входят в топ-5 в 90% проанализированных стран, но в десяти государствах они полностью отсутствуют на лидирующих позициях (среди этих стран — Индия и Япония).

В США, где борьба с TikTok и прочими китайскими приложениями наиболее активна, по числу скачиваний они все равно заняли 1, 2, 3 и 5 места. Самым загружаемым приложением в США и Канаде в первом квартале стал китайский трекер почтовых заказов Temu, запущенный PDD Holdings осенью 2022 года.

Приложения, разработанные в США, имеют примерно тот же уровень присутствия, что и китайские, но если вы 2020 году аналогичное исследование показывало существенно более высокую долю американских разработок (50%), то сейчас США и Китай практически сравнялись.

Страны по всему миру ужесточают ограничения на китайские приложения, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В США и Европе государственным чиновникам запрещено устанавливать их на рабочие устройства.

В американском штате Монтана запретили загрузку TikTok. В отчете, опубликованном консультативным органом Конгресса США, Американо-Китайской комиссией по обзору экономики и безопасности, было указано, что Shein представляет риск утечки данных и нарушения прав интеллектуальной собственности.

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