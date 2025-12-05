Акции китайского конкурента Nvidia подскочили в 5 раз

Акции Moore Threads — производителя графических процессоров, которого часто называют «китайской Nvidia», резко выросли в первый день торгов на бирже в Шанхае после IPO на $1,1 млрд . Размещение прошло на фоне продолжающихся санкций США, которые ограничивают доступ китайских компаний к современным технологиям производства чипов. В компании отметили, что часть средств направит на развитие собственных ИИ-моделей, сообщил CNBC.

Стоимость акций выросла более чем на 400% в день дебюта

В первый день торгов ценные бумаги Moore Threads взлетели более чем на 400%. Котировки достигли 584,98 юаней (около 6300 рублей) за акцию, что более чем в пять раз превысило цену первичного размещения — 114,28 юаня (около 1200 рублей).

Первичное публичное размещение акций (IPO) компании сопровождалось крупнейшими китайскими банками: CITIC Securities выступила главным финансовым посредником, помогающим провести размещение акций, а BOC International, China Merchants Securities и GF Securities стали соорганизаторами сделки.

Часть средств пойдет на пополнение бюджета, часть — на разработку ИИ-моделей

Moore Threads заявила, что часть капитала пойдёт на пополнение оборотных средств, так как компания пока не является прибыльной, её убыток за первые три квартала 2025 года составил 724 миллиона юаней (около 7,8 млрд рублей).

Также в компании отметили, что привлечённые через IPO средства направит на ускорение разработки собственных решений для ИИ-моделей. В планах — создание новых поколений графических процессоров, которые должны повысить эффективность обучения моделей и выполнения вычислительных задач.

Китай замотивирован развивать собственные ИИ-процессоры

Moore Threads вышла на биржу, несмотря на санкции США, которые с 2023 года ограничивают доступ компании к современным технологиям и зарубежным производственным фабрикам для выпуска чипов. Эти ограничения должны были усложнить развитие производителя, однако компания всё равно провела крупное IPO и привлекла $1,1 млрд, что показало высокий интерес инвесторов к китайским альтернативам Nvidia.

Ограничения продолжают влиять на весь китайский рынок графических процессоров. США сохраняют экспортный контроль на американские чипы Nvidia и запрещают продажу её ИИ-процессоров в Китай. Это стимулирует Пекин развивать собственные альтернативы.

Контекст

Moore Threads была основана в 2020 году бывшим топ-менеджером Nvidia Чжан Цзяньчжуном. В 2023 году Moore Threads оказалась под санкциями Бюро промышленности и безопасности США, что лишило её доступа к производственным мощностям TSMC — ключевого партнёра по выпуску чипов.

В 2025 году видеокарта Moore Threads — MTT S90 впервые сравнялась с Nvidia. При тестировании она показала такую же производительность, как и у карты американского конкурента Nvidia — GeForce RTX.