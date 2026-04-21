Яндекс обновил Алису AI для слабовидящих и незрячих — теперь ответы ИИ можно озвучить или перевести в шрифт Брайля

Яндекс представил крупное обновление Алисы AI: в чат с ботом добавили поддержку для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь и приложение, и веб-версия работают со скринридерами — программами экранного доступа, которые озвучивают интерфейс или выводят его на брайлевский дисплей. Алиса AI для слабовидящих сохраняет все функции, которые есть в обычной версии.

Слабовидящим пользователям доступны все функции Алисы AI

Для работы со скринридерами разработчики добавили специальную разметку интерфейса. Все элементы — включая кнопки и поля ввода — получили текстовые описания, которые корректно считываются программами для незрячих. Также в чат добавили возможность управлять интерфейсом с клавиатуры и переключаться между элементами без использования сенсорного экрана.

Обновлённая Алиса AI для слабовидящих и незрячих пользователей поддерживает все существующие функции: генерацию и редактирование текстов, подбор рецептов, рекомендации фильмов и сравнение цен на маркетплейсах.

Например, сервис может составлять маршруты и планы путешествий со ссылками на достопримечательности, которые будут выводиться на скринридеры.

Для слабовидящих Яндекс внедряет голосовое взаимодействие в свои сервисы

ИИ-ассистент Алиса AI построен на базе генеративных моделей семейства Alice AI, в которое входят языковая модель, визуально-языковая модель и модель для генерации изображений.

На текущий момент 16 сервисов компании адаптированы для пользователей с нарушениями зрения. Среди них — Такси, Почта, Браузер, Книги и Музыка. В сервисах также внедряются дополнительные функции, включая голосовое взаимодействие для пользователей с особенностями речи и тифлокомментарии в видеоконтенте.

В рамках развития инклюзии компания Яндекс также работает над доступностью найма и адаптацией рабочих мест для людей с инвалидностью.

Контекст

Ещё в 2024 году Яндекс добавил в Кинопоиск адаптированный формат для незрячих пользователей: на платформе появились тифлокомментарии к фильмам и сериалам, а также был обновлён интерфейс. Пользователи получили возможность увеличивать шрифт, пользоваться озвучкой через VoiceOver и TalkBack и читать текстовые описания функций — это позволило им полноценно смотреть видео, изучать информацию и выбирать контент.

Тифлокомментарии стали доступны более чем для 60 фильмов и сериалов, включая проекты Кинопоиска, ленты «Мосфильма» и популярные мультфильмы. На момент запуска функция работала в веб-версии и на Android, а поддержку на iOS планировали добавить позже.