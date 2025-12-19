Яндекс: с помощью ИИ количество спама в почте снизили вдвое

В 2025 году количество вредоносных сообщений на электронной почте заметно снизилось, сообщает Яндекс. В компании отметили: в их сервисах число опасных писем уменьшилось почти в два раза, а доля спама в общем потоке сообщений снизилась с 25% до 18%. Как сообщили в пресс-службе, это результат развития антиспам-систем и новых методов проверки писем.

Доля вредоносных писем в почте — меньше 20%

По данным Яндекс 360, в 2025 году объём спама в почте заметно сократился. Если в 2024 году к спаму относилось около четверти всех писем, то в 2025 году — только 18%.

На этом фоне снизилось и число вредоносных сообщений: за прошлый год системы защиты заблокировали 9,7 млрд писем, а ещё 11,4 млрд отправили в спам. В 2025 году эти показатели уменьшились до 4,8 млрд и 9,8 млрд соответственно.

Мошенники зачастую присылают письма под видом «Госуслуг»

Самым распространённым типом атак в 2025 году стал спам с обещаниями выигрышей и рекламой казино. На такие сообщения пришлось около 90% всей мошеннической активности.

Вторым по популярности видом атак стал спуфинг — подмена сайтов под «Госуслуги» и другие сервисы.

ИИ научили видеть логотипы и текст в картинках

Ключевую роль в снижении числа атак сыграло развитие искусственного интеллекта. В 2025 году Яндекс расширил систему «Спамооборона»: алгоритмы научились распознавать логотипы и текст в изображениях, стали дообучаться после каждой попытки атаки и повторно проверять письма уже после доставки через механизм ReCheck.

В результате фильтрацией занимаются нейросети, которые анализируют около 10 тыс. факторов — от адреса отправителя до структуры письма и вложений.

Фишинг под видом служебных писем остаётся главным риском

Ранее совместное исследование МегаФона и «Лаборатории Касперского» показало, что сотрудники компаний часто попадаются на фишинговые письма, замаскированные под внутреннюю переписку. Наибольшую вовлечённость вызывают сообщения, оформленные от имени HR-, финансовых и IT-отделов.