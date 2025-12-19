Количество спама в электронной почте уменьшилось вдвое: Яндекс снизил долю вредоносных писем с 25% до 18%
Яндекс: с помощью ИИ количество спама в почте снизили вдвое
В 2025 году количество вредоносных сообщений на электронной почте заметно снизилось, сообщает Яндекс. В компании отметили: в их сервисах число опасных писем уменьшилось почти в два раза, а доля спама в общем потоке сообщений снизилась с 25% до 18%. Как сообщили в пресс-службе, это результат развития антиспам-систем и новых методов проверки писем.
Доля вредоносных писем в почте — меньше 20%
По данным Яндекс 360, в 2025 году объём спама в почте заметно сократился. Если в 2024 году к спаму относилось около четверти всех писем, то в 2025 году — только 18%.
На этом фоне снизилось и число вредоносных сообщений: за прошлый год системы защиты заблокировали 9,7 млрд писем, а ещё 11,4 млрд отправили в спам. В 2025 году эти показатели уменьшились до 4,8 млрд и 9,8 млрд соответственно.
Мошенники зачастую присылают письма под видом «Госуслуг»
Самым распространённым типом атак в 2025 году стал спам с обещаниями выигрышей и рекламой казино. На такие сообщения пришлось около 90% всей мошеннической активности.
Вторым по популярности видом атак стал спуфинг — подмена сайтов под «Госуслуги» и другие сервисы.
ИИ научили видеть логотипы и текст в картинках
Ключевую роль в снижении числа атак сыграло развитие искусственного интеллекта. В 2025 году Яндекс расширил систему «Спамооборона»: алгоритмы научились распознавать логотипы и текст в изображениях, стали дообучаться после каждой попытки атаки и повторно проверять письма уже после доставки через механизм ReCheck.
В результате фильтрацией занимаются нейросети, которые анализируют около 10 тыс. факторов — от адреса отправителя до структуры письма и вложений.
Фишинг под видом служебных писем остаётся главным риском
Ранее совместное исследование МегаФона и «Лаборатории Касперского» показало, что сотрудники компаний часто попадаются на фишинговые письма, замаскированные под внутреннюю переписку. Наибольшую вовлечённость вызывают сообщения, оформленные от имени HR-, финансовых и IT-отделов.
- Самым «кликабельным» оказалось письмо с темой «Расчёт премий» — по тренировочной ссылке перешли 66,5% сотрудников.
- Высокое доверие вызывают и уведомления о безопасности аккаунтов: письмо «Пароль к вашему аккаунту изменён» открыло 24% сотрудников, а каждый десятый в таких сценариях вводит свои данные.
- Сообщения о якобы «Нарушении корпоративной политики использования интернет-ресурсов» также показывают высокую эффективность — по ссылке переходит каждый пятый.
