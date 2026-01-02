Командировки в 2025-м стали реже, но длиннее — и по регионам

Российские компании в 2025 году меняют подход к деловым поездкам, сокращая их количество, но увеличивая продолжительность. Командировки все чаще планируются заранее и охватывают не только столицы, но и регионы. Как сообщают крупные игроки рынка, бизнес старается оптимизировать расходы, выбирая более гибкие форматы размещения и маршруты.

Компании объединяют несколько задач в одну командировку

В 2025 году компании стали реже отправлять сотрудников в командировки, но увеличили время их пребывания на месте. По данным компании «Аэроклуб», специализирующейся на деловом туризме, средняя продолжительность поездок выросла на 19% год к году и достигла пяти дней. При этом количество перелётов сократилось на 8% — подход к планированию рабочих мероприятий стал более взвешенным. Компании всё чаще объединяют несколько рабочих задач в одну поездку, тем самым оптимизируя бюджеты.

Кроме того, командировки стали планироваться заранее: по данным «Аэроклуба», доля билетов, купленных за три недели и ранее, выросла на 12% и составила треть от всех продаж. Одновременно снизилось число бронирований «в последний момент» — их объём сократился на 14%, а доля упала до 36%.

Средний чек за командировку вырос на 13%

Несмотря на оптимизацию, рынок командировок продолжает расти. По оценке экспертов «Авито Путешествий», объём рынка деловых поездок, включая транспорт и размещение, превысил 1 трлн рублей по итогам 2024 года, прибавив 27% за год.

Средний чек деловой поездки в 2025 году вырос на 13% год к году. При этом наибольшая деловая активность традиционно приходится на март, апрель, сентябрь и октябрь.

«Средняя длительность командированного бронирования составляет 6 дней — это почти в 3 раза больше C2C-сегмента», — отмечают эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Спрос на поездки в Москву и Питер снизился

География командировок заметно меняется. По данным «Аэроклуба», спрос на перелеты в Москву сократился на 15%, хотя столица по-прежнему остается крупнейшим направлением и аккумулирует около четверти всех деловых перелетов. Поток в Санкт-Петербург снизился на 22%; там были самые короткие командировки со средней продолжительностью три дня.

На фоне снижения активности в столицах растет интерес к регионам. В десятку наиболее востребованных направлений вошли Красноярск, Казань, Иркутск, Новосибирск, Уфа и Тюмень.

В ряде городов фиксируется резкий рост длительности командировок:

В Благовещенске среднее пребывание достигло 12 дней;

В Новосибирске увеличилось до 7,5 дней;

В Уфе — до 8,4 дня.

Спрос на квартиры и апартаменты вырос на 19%

Одним из ключевых изменений стало перераспределение спроса на размещение. По данным «Авито Путешествий» и ГК «Аэроклуб», спрос на квартиры для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%, а средняя стоимость ночи составила 3 200 рублей.

Также фиксируется рост интереса к альтернативным форматам размещения. По данным сервиса «Островок Командировки», с января по декабрь 2025 года доля бронирований апартаментов выросла на 4 процентных пункта год к году и достигла 18%.

«Современные апартаменты по уровню комфорта сопоставимы с отелями три и четыре звезды, а иногда бывают и лучше: это функциональные пространства с кухней и рабочими зонами, создающие «домашнюю» атмосферу», — рассказывают эксперты сервиса «Островок Командировки»

При этом 47% всех бронирований по-прежнему приходится на отели категории три и четыре звезды, что говорит о стремлении компаний сохранять баланс между комфортом и приемлемой стоимостью.

87% всех командировок — по России

В структуре командировок доминируют внутренние направления. По данным «Островок Командировки», 87% всех бронирований бизнес-туристов в 2025 году пришлись на поездки по России. Количество таких бронирований выросло на 21% год к году, а средняя стоимость ночи увеличилась на 8% и достигла 6 000 рублей.

Зарубежные командировки также показывают умеренный рост — на 8% год к году. При этом средняя стоимость размещения за рубежом снизилась на 3% до 16 000 рублей. Наиболее востребованными направлениями стали Китай, Беларусь, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ и страны Европы и Азии.