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На одном заряде – почти 300 км: Mercedes показал новый электрофургон

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

В новом Mercedes-Benz eCitan будет стоять электромотор в 102 лошадиные силы, машина сможет проехать на одном заряде порядка 285 км.

На одном заряде – почти 300 км: Mercedes показал новый электрофургон

Mercedes-Benz представил второе поколение компактного коммерческого автомобиля Citan. Вместе с ним показали и электрический вариант модели – eCitan, однако он появится на рынке только в 2022 году, сообщили в пресс-службе компании.

Как и ранее, Mercedes-Benz Citan базируется на французском Renault Kangoo. Немецкий близнец получил светодиодную оптику и решетку радиатора черного цвета с фирменной эмблемой посредине. Кроме того, у новинки 7-дюймовый дисплей, информационно-развлекательный комплекс MBUX и трехспицевый руль. Водителю доступны система удержания в полосе движения, функция распознавания дорожных знаков и система аварийного торможения.

В представительстве отметили, что нынешняя вариация Citan станет последним коммерческим автомобилем компании с двигателем внутреннего сгорания. В дальнейшем в Mercedes-Benz планирует выпускать автомобили данной модели исключительно с электрической силовой установкой.

Технические характеристики электрофургона eCitan соответствуют французскому Renault Kangoo E-Tech Electric. Здесь стоит один электромотор, расположенный на передней оси. Он развивает 102 лошадиные силы при крутящем моменте в 245 Нм. Емкость батареи 44 кВт*ч, машина может проехать на одном заряде порядка 285 км, причем по методике WLTP. Максимальная скорость электрического Mercedes–Benz eCitan – 130 км/ч. Заряжается электромобиль относительно быстро – с 10% до 80% всего за 40 минут.

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Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

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