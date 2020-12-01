Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

На конференции «Корпоративные стартап-студии» обсуждают преимущества венчурных студий

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

1 декабря проходит онлайн-конференция «Корпоративные стартап-студии», на которой представители крупных промышленных корпораций, венчурных фондов и институтов развития обсуждают, почему сегодня стартап-студии вытесняют акселераторы и в чём преимущество самостоятельного выращивания стартапов.

На конференции «Корпоративные стартап-студии» обсуждают преимущества венчурных студий

Среди заявленных тем:

  • функционал и оргструктура стартап-студий;
  • скаутинг и мотивация команд;
  • особенности стартап-студий в промышленности;
  • кооперация, межкорпоративные проекты.

 В качестве спикеров выступают:

  • Денис Ковалевич, основатель венчурной студии Техноспарк;
  • Денис Унжаков, со-основатель венчурного фонда Spinup Venture, член совета директоров Фонда ФРИИ, руководитель департамента финансовых сервисов в Фонде Сколково;
  • Борис Степанов, руководитель программ коммерциализации ИТ-портфеля ГПН-Технологические партнерства;
  • Ирина Ваксман., партнер Digital Horizon Venture Builder;
  • Юрий Федоткин, основатель Expanse Capital;
  • Максим Волохов, руководитель стартап-студии Admitad Projects, сооснователь фонда Admitad Invest;
  • Андрей Попов, Агентство инноваций Москвы.

Регистрация на конференцию на сайте

Фото на обложке: VitalikRadko/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2020

Чапай хаб

01 декабря 2020

Электрон

03 декабря 2020

Agro Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма