1 декабря проходит онлайн-конференция «Корпоративные стартап-студии», на которой представители крупных промышленных корпораций, венчурных фондов и институтов развития обсуждают, почему сегодня стартап-студии вытесняют акселераторы и в чём преимущество самостоятельного выращивания стартапов.

На конференции «Корпоративные стартап-студии» обсуждают преимущества венчурных студий