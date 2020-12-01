На конференции «Корпоративные стартап-студии» обсуждают преимущества венчурных студий

Ирина Печерская
1 декабря проходит онлайн-конференция «Корпоративные стартап-студии», на которой представители крупных промышленных корпораций, венчурных фондов и институтов развития обсуждают, почему сегодня стартап-студии вытесняют акселераторы и в чём преимущество самостоятельного выращивания стартапов.
На конференции «Корпоративные стартап-студии» обсуждают преимущества венчурных студийИрина Печерская
Среди заявленных тем:
- функционал и оргструктура стартап-студий;
- скаутинг и мотивация команд;
- особенности стартап-студий в промышленности;
- кооперация, межкорпоративные проекты.
В качестве спикеров выступают:
- Денис Ковалевич, основатель венчурной студии Техноспарк;
- Денис Унжаков, со-основатель венчурного фонда Spinup Venture, член совета директоров Фонда ФРИИ, руководитель департамента финансовых сервисов в Фонде Сколково;
- Борис Степанов, руководитель программ коммерциализации ИТ-портфеля ГПН-Технологические партнерства;
- Ирина Ваксман., партнер Digital Horizon Venture Builder;
- Юрий Федоткин, основатель Expanse Capital;
- Максим Волохов, руководитель стартап-студии Admitad Projects, сооснователь фонда Admitad Invest;
- Андрей Попов, Агентство инноваций Москвы.
Регистрация на конференцию на сайте.
Фото на обложке: VitalikRadko/Depositphotos
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