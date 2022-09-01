Изменения в закон «О рекламе», предустановка российского магазина приложений: новое для бизнеса с сентября

В сентябре в России вступает в силу ряд новых законов и изменений: начинают действовать новая редакция закона «О рекламе», вызвавшая опасения у игроков рекламного рынка, и требование о предустановке российского магазина приложений.
Кроме того, компании больше не смогут отказывать гражданам в услугах, если те не хотят делиться персональными данными.
Новая редакция закона «О рекламе»
С 1 сентября вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна сопровождаться пометкой «реклама». Участники рынка теперь обязаны передавать в единую систему учета данные о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.
RB.RU разобрался, чего ожидать рынку интернет-рекламы от новой редакции закона и как подготовиться к нововведениям.
Предустановка российского магазина приложений
На смартфоны и другие виды «технически сложных товаров» теперь обязательна предустановка российского магазина приложений. Официальным отечественным магазином приложений сейчас является RuStore — его разрабатывает VK вместе с крупнейшими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.
Защита персональных данных
Компании теперь не смогут отказать россиянам в услугах, если те не хотят делиться персональными данными (если только это не предусмотрено законом). Отказ заключить договор из-за того, что потребитель не предоставил полное имя, номер телефона или электронную почту будет стоить компании 50 тыс. рублей.
Бизнес также должен уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных, а в случае утечки данных — сообщать об этом ведомству в течение суток с момента инцидента. Если утечка случилась из-за компьютерного инцидента, компания обязана сообщить о ней в систему ФСБ России ГосСОПКА.
Также вступил запрет на обработку биометрических данных несовершеннолетних.
Открытие счетов онлайн
Банки с универсальной лицензией теперь обязаны обеспечить клиентам-физлицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте.
Единая система электронных путевок
Туроператоры будут заносить сведения, которые содержатся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут выгружать сведения из этой системы, например для защиты своих прав.
Обмен кадровыми документами с помощью «Госуслуг»
Работодатели, работники и соискатели теперь могут оформлять, подписывать электронной подписью и отправлять электронные кадровые документы через «Госуслуги». Но решение о том, вводить ли в компании электронный документооборот, принимает работодатель. Он же определяет перечень таких документов и категории работников, которые смогут перейти на новый формат.
Расторжение договора аренды в одностороннем порядке
С 13 сентября арендодатели, которые работают в сфере торговли или общепита, смогут отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем порядке. Но есть условие: арендатор должен находиться под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, и не выполнять требование о возобновлении использования имущества или о внесении арендной платы в среднемесячном размере.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Дистрибьютор «Екристал» подал в суд на российскую «дочку» Swarovski
- 2 В России планируют смягчить уголовное наказание для бизнеса за неуплату налогов
- 3 Юристы Илона Маска придумали новый способ разорвать сделку с Twitter
- 4 Про закон о маркировке рекламы в 2022 году — рассказывают эксперты eLama
- 5 Можно или нельзя? 4 правила сокращения и увольнения сотрудников
ВОЗМОЖНОСТИ
01 сентября 2022
01 сентября 2022
05 сентября 2022