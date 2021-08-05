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Mail.ru Group запустила бесплатные курсы по мобильной разработке для студентов

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Mail.ru Group открыла набор на два бесплатных курса по Android- и iOS- разработке для студентов вузов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании.

Mail.ru Group запустила бесплатные курсы по мобильной разработке для студентов

Курсы продлятся один семестр, за который студенты смогут освоить базовые навыки мобильной разработки и научатся с нуля создавать собственное приложение. Лучшие выпускники получать возможность начать карьеру в Mail.ru Group.

Чтобы стать слушателем одного из курсов, кандидат должен будет пройти тестирование. Для зачисления на курс по Android-разработке потребуется знание Kotlin, понимание того, как устроен код, модули, классы, интегрированная среда разработки (IDE), а также базовое понимание работы с Git.

Начинающие разработчики, планирующие пройти курс по iOS, должны обладать навыками программирования на одном из высокоуровневых языков (C/C++, C#, Java) и базовыми знаниями Swift.

Преподаватели курсов — сотрудники Mail.ru Group, работающие над приложениями сервисов для многомиллионной аудитории. Курсы основаны на их опыте мобильной разработки.

Заявки на обучение принимаются на сайтах курсов: iOS-разработка, Android-разработка до 6 сентября включительно.

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Фото: Unsplash

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