RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем об очередных приостановках бизнеса, торгов, возвращении комиссий за снятие наличных за рубежом.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 10 марта