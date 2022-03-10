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Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 10 марта

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за главными событиями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: рассказываем об очередных приостановках бизнеса, торгов, возвращении комиссий за снятие наличных за рубежом.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 10 марта

О главных событиях 9 марта можно прочитать тут. Подписаться на все события по теме можно здесь.

Мир

  • Эстония рассматривает возможность прекратить выдачу виз россиянам, заявила глава МИД страны Эва-Мария Лииметс на правительственном часе в парламенте.
  • Конгрессмены США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России, документ также подразумевает меры по приостановке участия РФ в ВТО.

Бизнес

  • В России предложили национализировать 59 иностранных компаний, покинувших рынок. Среди них Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.
  • Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt приняли решение приостановить развитие своего бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины.
  • Американский интернет-ритейлер Amazon приостанавливает доставку товаров в Россию и Белоруссию.
  • Все экзаменационные сессии международной системы оценки знания английского языка IELTS приостановлены на территории России. Компания предложила перенести деньги, потраченные на экзамен, на курсы по подготовке к нему. В противном случае они будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в РФ.
  • Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостановит сотрудничество с партнерами в России, в том числе не будет продавать права на демонстрацию своих телесериалов, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.
  • Японский производитель копировального оборудования Epson объявил, что на фоне кризиса на Украине прекращает экспорт товаров в Россию и Белоруссию.
  • Sony приостанавливает все продажи PlayStation в России. PS Store также больше не будет доступен в стране.
  • Японская компания Nintendo приостанавливает поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения.

Банки и фондовый рынок

  • Сбер вернет комиссию банка своим клиентам за снятие наличных за рубежом в период с 6 по 10 марта. Сумма комиссии вернется на счет до 18 марта включительно.
  • Банк России принял решение не возобновлять завтра торги на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской Биржи откроются в 10:00 мск.

Фото на обложке: UschiDaschi / Shutterstock

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