Социальная сеть Discord начнет показывать рекламу своим пользователям, США ужесточают технологические санкции против Китая, а российские компьютеры увеличивают долю на внутреннем рынке. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.

Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 марта