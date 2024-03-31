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Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 марта

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Социальная сеть Discord начнет показывать рекламу своим пользователям, США ужесточают технологические санкции против Китая, а российские компьютеры увеличивают долю на внутреннем рынке. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.

Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 марта

Мир

  • США ужесточили технологические санкции в отношении Китая. Со следующей недели ограничения на поставки ИИ-чипов будут также распространяться на ноутбуки, содержащие эти чипы.
  • Египет планирует стать логистическим хабом для туристов из России в Африке, рассказал глава местного Управления по туризму (РИА).
  • Конгресс США запретил своим членам использовать Microsoft Copilot в служебных целях по соображениям информационной безопасности.
  • «Золотая виза» в Грецию подорожала до €800 тысяч в крупных городах и на островах и до €400 тысяч в остальных частях страны. Ранее она стоила €500 и 250 тысяч, а до сентября 2022-го — €250 тысяч (РИА).
  • Доходы экономической зоны Суэцкого канала выросли на 53% в 2023 году, до $111,8 млн. Чистая прибыль увеличилась на 57%, до $79 млн.

Россия

  • В России за год вдвое выросла доля продаж отечественных компьютеров — до 20% («Известия»).
  • Иностранные водительские права будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем ВНЖ или гражданства. С понедельника соответствующие изменения в федеральный закон вступят в силу.

Бизнес

  • Социальная сеть Discord объявила о планах по запуску рекламных объявлений. Платформа долгое время избегала показа рекламы.

Фото: Unsplash

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