Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 марта

Ахмед Садулаев
Социальная сеть Discord начнет показывать рекламу своим пользователям, США ужесточают технологические санкции против Китая, а российские компьютеры увеличивают долю на внутреннем рынке. Эти и другие главные события дня — в дайджесте RB.
Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 мартаАхмед Садулаев
Мир
- США ужесточили технологические санкции в отношении Китая. Со следующей недели ограничения на поставки ИИ-чипов будут также распространяться на ноутбуки, содержащие эти чипы.
- Египет планирует стать логистическим хабом для туристов из России в Африке, рассказал глава местного Управления по туризму (РИА).
- Конгресс США запретил своим членам использовать Microsoft Copilot в служебных целях по соображениям информационной безопасности.
- «Золотая виза» в Грецию подорожала до €800 тысяч в крупных городах и на островах и до €400 тысяч в остальных частях страны. Ранее она стоила €500 и 250 тысяч, а до сентября 2022-го — €250 тысяч (РИА).
- Доходы экономической зоны Суэцкого канала выросли на 53% в 2023 году, до $111,8 млн. Чистая прибыль увеличилась на 57%, до $79 млн.
Россия
- В России за год вдвое выросла доля продаж отечественных компьютеров — до 20% («Известия»).
- Иностранные водительские права будут действовать в РФ в течение года или до получения водителем ВНЖ или гражданства. С понедельника соответствующие изменения в федеральный закон вступят в силу.
Бизнес
- Социальная сеть Discord объявила о планах по запуску рекламных объявлений. Платформа долгое время избегала показа рекламы.
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Деловая среда» расскажет, как привлекать клиентов в 2024 году
- 2 «Деловая среда» проведет большую конференцию для предпринимателей о трендах в бизнесе в 2024 году
- 3 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
- 4 GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии
- 5 На «Reforma управления» обсудят новый подход к менеджменту, который помогает компаниям расти быстрее
ВОЗМОЖНОСТИ
31 марта 2024
31 марта 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Новости
«Яндекс Такси» изменили правила поездок во время ЧС, детская одежда от дистрибьютор «Джамилько»: главное 28 марта
Списки и рейтинги
11 приложений для поиска секс-партнера
Архив rb.ru