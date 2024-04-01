b2b-переводы через СПБ, бизнес-аккаунты в Telegram: главное 1 апреля

Карина Пардаева
Юрлица смогут проводить расчеты между собой с помощью СБП, теперь каждый может запустить свой бизнес-аккаунт в Telegram и другие события 1 апреля.
b2b-переводы через СПБ, бизнес-аккаунты в Telegram: главное 1 апреляКарина Пардаева
Россия
- В апреле 2024 года в России вступает в силу ряд новых законов: запрет «наливаек», вводятся штрафы за нарушения при обороте табака и увеличиваются штрафы для перевозчиков за задержку рейсов — рассказываем о главном для бизнеса.
- Проект постановления об увеличении общего лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство, сообщило Минцифры. Ведомство ожидает подписания документа в ближайшее время.
Финансы
- ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — на конец 2023 года их число составило 539 тысяч. При этом число иностранных счетов составляет 1,8 млн штук.
- С 1 апреля юрлица смогут проводить расчеты между собой с помощью Системы быстрых платежей. Транзакции будут круглосуточно осуществляться с помощью QR-кода.
Бизнес
- Спрос малого и среднего бизнеса на услуги посредников, которые помогают закупать товары в Китае, оформлять их доставку и проводить расчеты с производителями, вырос на 97% за год. Самый заметный рост спроса зафиксирован в Казани, Красноярске, Уфе.
- «Совкомбанк» получил разрешение Банка России и ФАС на покупку «Хоум Банка». «Совкомбанк» планирует консолидировать «Хоум Банк» в отчетности по МСФО за 1 квартал 2024 года. При этом технически сделку закроют после регистрации допэмиссии для оплаты покупки.
- Холдинг «Национальная медиа группа» и Российский фонд прямых инвестиций создадут коммерческий фонд развития кино и анимации. Размер фонда составит 8 млрд рублей.
- Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 трлн рублей по иску Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных компаний в интересах государства, сообщает ТАСС.
- С августа 2023 года по январь 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022-2023 годов, узнал РБК.
- С 1 апреля в России заработала система блокировки просроченных товаров на кассе. Первыми она затронет табак и разливное пиво.
- Производитель и разработчик электроники Yadro вышел в розницу. Компания с 1 апреля 2024 года запустила продажи флагманского планшета Kvadra_T в собственном онлайн-магазине.
Сервисы и технологии
- Илон Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ) в 10–20%. При этом Маск уверен, что ИИ стоит риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей.
- Telegram представил крупное обновление — теперь каждый может запустить свой бизнес-аккаунт. Также у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.
Фото на обложке: frank_peters /
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