ФНС раскрыла число россиян с зарубежными счетами

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число россиян с зарубежными счетами — на конец 2023 года их число составило 539 тысяч. При этом количество иностранных счетов достигло 1,8 млн штук, пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

Данные о владельцах зарубежных счетов ведомство получает путем автоматического обмена информацией с иностранными государствами, который происходит каждый год.

Механизм обмена устроен так, что в 2023 году налоговая получала информацию о зарубежных счетах физических лиц (на них приходится 99% открытых счетов) за 2022 год.

Так, в 2023 году ФНС узнала о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов — рост составил 164%, или в 2,6 раза (с каким годом сравненивается показатель, служба не уточнила, но по умолчанию это должен быть предыдущий год).

В последний раз налоговая озвучивала данные о росте зарубежных счетов в начале 2021 года — тогда ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей общей суммой более 13 трлн рублей. Ими владели 400 тыс. человек.

Число владельцев счетов на конец 2023 года составило 539,1 тыс., что на 70% больше предыдущего показателя.

Таким образом, на одного налогового резидента России, который имеет зарубежные счета, пришлось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

Такой прирост опрошенные РБК эксперты связывают с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах, чтобы рассчитываться в зарубежных поездках.

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