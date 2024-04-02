Пользователи Qiwi-кошелька смогут вернуть деньги онлайн, разработчик софта «МойОфис» получил убыток в 2023 году, воспользоваться ChatGPT можно теперь без регистрации и другие новости 2 апреля.

Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреля