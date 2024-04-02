Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреля

Карина Пардаева
Пользователи Qiwi-кошелька смогут вернуть деньги онлайн, разработчик софта «МойОфис» получил убыток в 2023 году, воспользоваться ChatGPT можно теперь без регистрации и другие новости 2 апреля.
Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Пользователи Qiwi-кошелька смогут вернуть деньги онлайн на сайте сервиса. Раньше для этого нужно было отправить заявление по «Почте России» или посетить офис самой компании.
Бизнес
- Разработчик софта «МойОфис» — компания «Новые облачные технологии» (НОТ) — снизил выручку почти на 44% и получил убыток в 2023 году.
- Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, два года назад временно закрывшие свои бутики в России, окончательно ушли из московского ГУМа, узнал РБК.
Сервисы и технологии
- OpenAI с 1 апреля открыла доступ к ChatGPT для всех пользователей без регистрации. Сейчас им еженедельно пользуются более 100 млн человек в 185 странах.
Транспорт
- Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024-го выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года и превысили 2021-й, узнал РБК.
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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