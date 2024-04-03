ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов, управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец, у «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров и другие новости 3 апреля.

«Ашан» заподозрили в неуплате налогов, на «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров: главное 2 апреля