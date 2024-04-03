«Ашан» заподозрили в неуплате налогов, на «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров: главное 2 апреля

Карина Пардаева
ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов, управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец, у «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров и другие новости 3 апреля.
«Ашан» заподозрили в неуплате налогов, на «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров: главное 2 апреляКарина Пардаева
Бизнес
- Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец. Она сменила на посту Семёна Чебурашкина, который руководил компанией на протяжении последних двух лет.
- ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов. И может доначислить компании 180,9 млн рублей за это.
- 77% работодателей в России готовы нанимать выпускников онлайн-курсов. Среди них они особенно заинтересованы в менеджерах по продажам, HR-специалистах, маркетологах и эсэмэмщиках.
Сервисы и технологии
- Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» запускает для жителей Турции сайт и мобильное приложение на iOS и Android, пишет «Коммерсантъ».
Транспорт
- «Авто.ру Бизнес» запустил новый инструмент для дилеров — кредитный потенциал машин. Инструмент поможет оценить вероятность дальнейшей перепродажи в кредит подержанного автомобиля.
Фото на обложке: Studio Romantic /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля
- 2 Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреля
- 3 Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
- 4 Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Group 5 апреля
- 5 b2b-переводы через СПБ, бизнес-аккаунты в Telegram: главное 1 апреля
ВОЗМОЖНОСТИ
03 апреля 2024
05 апреля 2024
05 апреля 2024
Популярное
Лонгриды
Топ лучших смартфонов 2024 года
Архив rb.ru