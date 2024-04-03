Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ашан» заподозрили в неуплате налогов, на «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров: главное 2 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов, управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец, у «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров и другие новости 3 апреля.

«Ашан» заподозрили в неуплате налогов, на «Авто.ру Бизнес» появился новый инструмент для дилеров: главное 2 апреля

Бизнес

  • Управляющим директором онлайн-школы LinguaLeo стала Дарья Коломоец. Она сменила на посту Семёна Чебурашкина, который руководил компанией на протяжении последних двух лет. 
  • ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов. И может доначислить компании 180,9 млн рублей за это.
  • 77% работодателей в России готовы нанимать выпускников онлайн-курсов. Среди них они особенно заинтересованы в менеджерах по продажам, HR-специалистах, маркетологах и эсэмэмщиках.

Сервисы и технологии

  • Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» запускает для жителей Турции сайт и мобильное приложение на iOS и Android, пишет «Коммерсантъ».

Транспорт

  • «Авто.ру Бизнес» запустил новый инструмент для дилеров — кредитный потенциал машин. Инструмент поможет оценить вероятность дальнейшей перепродажи в кредит подержанного автомобиля.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карты системы «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля
  2. 2 Вернуть деньги с Qiwi-кошелька можно онлайн, ChatGPT доступен без регистрации: главное 2 апреля
  3. 3 Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
  4. 4 Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Group 5 апреля
  5. 5 b2b-переводы через СПБ, бизнес-аккаунты в Telegram: главное 1 апреля

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

Все ВОЗМОЖНОСТИ