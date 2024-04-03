ФНС заподозрила российское подразделение «Ашан» в неуплате налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России по результатам проведенной в 2023 году проверки может доначислить российскому подразделению «Ашан» 180,9 млн рублей за неуплаченные налоги. Причина проверки не указываются. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность компании.

Оператор розничной сети «Ашан» — Auchan Holding — принадлежит французской ассоциации семьи Мюлье. Помимо одноименной сети, в портфеле холдинга сети Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Mondial Carpet и др.

В 2022 году компания решила продолжить работу в РФ и переориентировала часть логистических маршрутов, заключила партнерства с новыми российскими и зарубежными товаропроизводителями и продолжает работу над развитием собственных торговых марок.

Прошлой зимой первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал проверить финансово-хозяйственную деятельность торговых сетей «Ашан» в России. Свой призыв он объяснял поступившей ему информацией об использовании «Ашаном» «противозаконных методов налоговой оптимизации».

Вопросы у налоговой по ведению бизнеса к семье Мюлье возникали и в странах Европы: в домах членов семьи проводились обыски, их обвиняли в замаскированной коммерческой деятельности, торговые сети Carrefour и Auchan подозревали в налоговых махинациях в Италии.

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