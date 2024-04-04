Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер, Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в РФ и другие новости 4 апреля.

В РФ введут «параллельный импорт» для патентов, ИИ-сервер Delta Sprut попал в реестр Минпромторга: главное 4 апреля