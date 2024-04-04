В РФ введут «параллельный импорт» для патентов, ИИ-сервер Delta Sprut попал в реестр Минпромторга: главное 4 апреля

Карина Пардаева
Минпромторг включил в реестр первый российский ИИ-сервер, Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в РФ и другие новости 4 апреля.
В РФ введут «параллельный импорт» для патентов, ИИ-сервер Delta Sprut попал в реестр Минпромторга: главное 4 апреляКарина Пардаева
Россия
- В России появится межведомственная комиссия, которая будет выдавать разрешения на использование трудов интеллектуальной деятельности без согласия зарубежных правообладателей.
Бизнес
- Почти 80% российских компаний готовы повышать зарплатные предложения, указанные в вакансиях. Самая популярная причина, по которой работодатели не указывают диапазон заработной платы, заключается в том, что они открыты для рассмотрения специалистов разного уровня, пишут «Известия».
- Bosch нашла претендентов на покупку своей штаб-квартиры в Химках. Купить этот бизнес-центр могут Газпромбанк или S8 Capital, узнали «Ведомости».
Сервисы и технологии
- Минпромторг включил модуль Delta Sprut от ООО «Дельта компьютерс» в реестр радиоэлектронной продукции. Он позволяет подключить до 16 графических процессоров (GPU).
- WhatsApp* сообщил о восстановлении работы мессенджера после глобального сбоя 3 апреля.
*принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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