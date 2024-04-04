Головная компания «Тинькофф» зарегистрировала негосударственный пенсионный фонд

Головная компания банка «Тинькофф» и компании «Тинькофф страхование» — «ТКС Холдинг» — зарегистрировала негосударственный пенсионный фонд, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
АО «НПФ «Тинькофф Пенсия» создано 3 апреля 2024 года, уставный капитал составляет 150 млн рублей.
В конце прошлого месяца ЦБ решил зарегистрировать выпуск обыкновенных акций «НПФ «Тинькофф Пенсия», решение начнает действовать после государственной регистрации фонда.
В названиях некоторых доменов, которые «Тинькофф» зарегистрировал еще в феврале, есть и «Тинькофф НПФ».
В январе в России запустили программу долгосрочных сбережений, первым к ней присоединился НПФ Сбербанка. Однако там считают, что программе требуется больше стимулирования. В частности, можно добавить возможность финансирования со стороны работодателя.
Фото на обложке: LookerStudio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Признаться в обмане и помочь в спасении: «Тинькофф» рассказал о «гибридной» мошеннической схеме
- 2 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
- 3 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 4 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
- 5 «Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024