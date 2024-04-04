Головная компания «Тинькофф» зарегистрировала негосударственный пенсионный фонд

АО «НПФ «Тинькофф Пенсия» создано 3 апреля 2024 года, уставный капитал составляет 150 млн рублей.

В конце прошлого месяца ЦБ решил зарегистрировать выпуск обыкновенных акций «НПФ «Тинькофф Пенсия», решение начнает действовать после государственной регистрации фонда.

В названиях некоторых доменов, которые «Тинькофф» зарегистрировал еще в феврале, есть и «Тинькофф НПФ».

В январе в России запустили программу долгосрочных сбережений, первым к ней присоединился НПФ Сбербанка. Однако там считают, что программе требуется больше стимулирования. В частности, можно добавить возможность финансирования со стороны работодателя.

Фото на обложке: LookerStudio / Shutterstock