Lamborghini обновила логотип впервые за 20 лет

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini представил обновленный фирменный стиль и логотип. Компания подчеркивает, что это первое изменение логотипа за последние 20 лет.
Как отмечает пресс-служба компании, рестайлинг отражает новую стратегию, ориентированную на «экологичность и декарбонизацию», а также «смелые, неожиданные и аутентичные» ценности миссии производителя автомобилей.
Фото: Lamborghini
Новый логотип визуально напоминает старый: он сохранил геральдический щит, изображение «разъяренного быка» и название бренда. При этом шрифт надписи стал чуть шири, рисунок утратил рельеф, а золотистый цвет стал гораздо более приглушенным.
Также компания утверждает, что знаменитый «разъяренный бык» впервые будет использоваться в коммуникациях без щита, «что придаст ему еще большую известность».
Фото на обложке: Unsplash
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