Lamborghini обновила логотип впервые за 20 лет

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini представил обновленный фирменный стиль и логотип. Компания подчеркивает, что это первое изменение логотипа за последние 20 лет.

Как отмечает пресс-служба компании, рестайлинг отражает новую стратегию, ориентированную на «экологичность и декарбонизацию», а также «смелые, неожиданные и аутентичные» ценности миссии производителя автомобилей.

Фото: Lamborghini

Новый логотип визуально напоминает старый: он сохранил геральдический щит, изображение «разъяренного быка» и название бренда. При этом шрифт надписи стал чуть шири, рисунок утратил рельеф, а золотистый цвет стал гораздо более приглушенным.

Также компания утверждает, что знаменитый «разъяренный бык» впервые будет использоваться в коммуникациях без щита, «что придаст ему еще большую известность».

Фото на обложке: Unsplash