США вводят новые ограничения против китайской ИИ-индустрии

США объявили о пересмотре ограничений на поставку ИИ-чипов и оборудования для них в Китай с целью сдерживания китайской технологической промышленности. Новые правила вступят в силу 4 апреля.
Как сообщает Reuters, объем изменений в документе составляет 166 страниц. В частности, уточняется, что ограничения на поставки чипов в Китай также распространяется на ноутбуки, содержащие эти чипы.
Министерство торговли США, курирующее экспортный контроль, намерено продолжать ужесточение ограничений на поставки технологий в Китай в целях сдерживания.
Ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для их производства в Китай были введены американским Минторгом в октябре 2022 года. Таким образом власти США рассчитывают ограничить доступ азиатской страны к ключевым технологиям в области микроэлектроники.
Фото: Unsplash
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