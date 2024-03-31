Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США вводят новые ограничения против китайской ИИ-индустрии

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

США объявили о пересмотре ограничений на поставку ИИ-чипов и оборудования для них в Китай с целью сдерживания китайской технологической промышленности. Новые правила вступят в силу 4 апреля.

США вводят новые ограничения против китайской ИИ-индустрии

Как сообщает Reuters, объем изменений в документе составляет 166 страниц. В частности, уточняется, что ограничения на поставки чипов в Китай также распространяется на ноутбуки, содержащие эти чипы.

Министерство торговли США, курирующее экспортный контроль, намерено продолжать ужесточение ограничений на поставки технологий в Китай в целях сдерживания.

Ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для их производства в Китай были введены американским Минторгом в октябре 2022 года. Таким образом власти США рассчитывают ограничить доступ азиатской страны к ключевым технологиям в области микроэлектроники.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Lamborghini обновила логотип впервые за 20 лет
  2. 2 Египет рассчитывает увеличить турпоток из России до 2,5 млн человек в год
  3. 3 Discord начнет показывать рекламу от разработчиков видеоигр
  4. 4 Реклама в Discord, рост продаж отечественных ПК: главное 31 марта
  5. 5 Денежные призы и выход на азиатский рынок: идет набор стартапов на конкурс CRIEC
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2024

Импортонезависимость в телекоммуникациях

01 апреля 2024

Патентование изобретений и (или) полезных моделей за рубежом

03 апреля 2024

МТС Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ