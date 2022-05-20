Новые льготы для покупателей российского ПО, выход разработчиков игр на рынок Китая: новости для бизнеса 20 мая

В ФРГ приняли закон о контроле над исполнением санкций против бизнесменов РФ, для покупателей российского ПО введут новые льготы, разработчики видеоигр просят содействия в выходе на китайский рынок и другие новости 20 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.
Список может дополняться в течение дня.
Мир
- США рассматривают вариант временной отмены санкций для Беларуси в обмен на вывоз зерна из Украины, сообщают источники The Wall Street Journal.
- Власти Латвии планируют отказаться от поставок российского газа, заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.
- Бундестаг ФРГ принял закон, который позволяет тщательнее исполнять санкции, введенные против российских бизнесменов. Закон четче регламентирует обязанности и улучшает обмен данными между различными органами власти, чтобы облегчить доступ к активам, таким как виллы, яхты и частные самолеты.
Россия
- Госдума РФ 19 мая приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый колекс. Он позволит снизить налоговую нагрузку для производителей и покупателей российского ПО и оборудования.
- Администрация президента РФ провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр. Они попросили содействия в выходе на китайский рынок, но для этого требуется серьезное улучшение качества российских продуктов.
Бизнес
- Международное кадровое агентство Kelly Services ищет покупателя на свой локальный бизнес, узнал Forbes. В самой компании сообщили о переводе своих локальных активов из международного в российское управление.
- Правительство проследит за скоростью расчетов между сетями и поставщиками продуктов.
- Большая часть представителей малого и среднего бизнеса в России делают послабления для своих деловых партнеров во время кризиса.
Фото на обложке: Unsplash
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