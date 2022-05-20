В ФРГ приняли закон о контроле над исполнением санкций против бизнесменов РФ, для покупателей российского ПО введут новые льготы, разработчики видеоигр просят содействия в выходе на китайский рынок и другие новости 20 мая на фоне спецоперации на Украине — в дайджесте RB.RU.



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Новые льготы для покупателей российского ПО, выход разработчиков игр на рынок Китая: новости для бизнеса 20 мая