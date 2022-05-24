RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: регулирование наценки на стройматериалы, российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке, маркетплейс от «Л'Этуаль» и другие новости 24 мая.



Список может дополняться в течение дня.

24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на Украине