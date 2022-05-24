Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на Украине

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: регулирование наценки на стройматериалы, российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке, маркетплейс от «Л'Этуаль» и другие новости 24 мая. 

Список может дополняться в течение дня.

24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на Украине

Мир

  • Германия рассчитывает, что Европейский союз согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней», заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
  • Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Россия

  • Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления, по которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.

Финансы

  • ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами, которые торговали с «плечом» и остались с долгами.
  • Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Эксперты считают, что эта нетипичная ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты, но не видят в ней больших рисков.

Бизнес

  • Российская сеть «Л'Этуаль» запустила маркетплейс на базе уже имеющегося онлайн-магазина косметики и парфюмерии.
  • ВТБ сократил свою долю в капитале Санкт-Петербургской биржи с 9,2% до нуля. Банк  пробыл акционером биржи чуть больше года.
  • X5 Group планирует организовать доставку продуктов через сторонние сервисы, такие как «Сбермаркет», «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
  • Стоимость рекламы в каналах Telegram в марте—апреле выросла на 32,9%, а в группах «ВКонтакте» — на 92,5%.
  • Объем несостоявшихся госзакупок в IT вырос в полтора раза.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Прибыль Qiwi за квартал выросла почти на 13%
  2. 2 ВТБ вышел из числа акционеров «СПБ Биржи»
  3. 3 Размер штрафов в отношении бизнеса сократился на 34%
  4. 4 «Тинькофф» запустил альтернативу зарубежным pay-сервисам
  5. 5 Прогноз: что ждет стартапы в условиях экономического спада
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2022

«Архипелаг 2022»

27 мая 2022

Social Tech Challenge 2022

28 мая 2022

Акселератор образовательной робототехники Бизнес-инкубатора ВШЭ

Все ВОЗМОЖНОСТИ