24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на Украине

Карина Пардаева
RB.RU продолжает следить за новостями на фоне спецоперации на Украине: регулирование наценки на стройматериалы, российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке, маркетплейс от «Л'Этуаль» и другие новости 24 мая.
Список может дополняться в течение дня.
24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на УкраинеКарина Пардаева
Мир
- Германия рассчитывает, что Европейский союз согласится ввести эмбарго на импорт российской нефти «в течение нескольких дней», заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.
- Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Россия
- Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления, по которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.
Финансы
- ЦБ рекомендовал брокерам мягче обходиться с неквалифицированными инвесторами, которые торговали с «плечом» и остались с долгами.
- Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке. Эксперты считают, что эта нетипичная ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты, но не видят в ней больших рисков.
Бизнес
- Российская сеть «Л'Этуаль» запустила маркетплейс на базе уже имеющегося онлайн-магазина косметики и парфюмерии.
- ВТБ сократил свою долю в капитале Санкт-Петербургской биржи с 9,2% до нуля. Банк пробыл акционером биржи чуть больше года.
- X5 Group планирует организовать доставку продуктов через сторонние сервисы, такие как «Сбермаркет», «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
- Стоимость рекламы в каналах Telegram в марте—апреле выросла на 32,9%, а в группах «ВКонтакте» — на 92,5%.
- Объем несостоявшихся госзакупок в IT вырос в полтора раза.
Фото на обложке: Unsplash
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