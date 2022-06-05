Mercedes-Benz отзывает почти 1 млн автомобилей

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz сообщил об угрозе коррозии усилителя тормозов, из-за чего вынужден отозвать спортивные внедорожники серий ML и GL, а также премиальные минивэны R-класса (все модели производства 2004–2015 гг.).

Предполагается, что по всему миру будет отозвано 993,4 тыс. автомобилей, из которых непосредственно в Германии – 70 тыс., в США – 292 тыс.

«Коррозия усилителя тормозов может в худшем случае привести к разрыву связи между педалью тормоза и тормозной системой», — цитирует федеральное автотранспортное ведомство Германии «Коммерсант» со ссылкой на Agence France-Presse.

Представители Mercedes-Benz подтвердили заявление организации, но подчеркнули, что только «особенно резкий» маневр торможения может привести к механическому повреждению усилителя тормозов автомобилей в «редких случаях» очень сильной коррозии.

И все же бренд призывает владельцев указанных моделей срочно пройти технический осмотр, а до этого по возможности не пользоваться автомобилем.

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