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Администрация Трампа распустила группу по выявлению российских активов

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Минюст США распустил целевую группу KleptoCapture, которая с 2022 года выявляла российские активы и обеспечивала соблюдение американских санкций. Об этом говорится в служебной записке генпрокурора Пэм Бонди, передает Reuters.

Администрация Трампа распустила группу по выявлению российских активов
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«Эта политика требует фундаментальных изменений в мышлении и подходе», — сказано в записке. Там отмечается, что ресурсы, которые направляются на соблюдение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с картелями.

Reuters пишет, что дела, которые расследует группа KleptoCapture, вероятно, будут продолжены, однако ее работа больше не будет централизована в штаб-квартире Минюста. По мнению первого главы KleptoCapture Эндрю Адамса, роспуск группы снизит темпы предъявления обвинений лицам, связанным с Россией.

Целевая группа по выявлению российских активов была создана после начала военной операции на Украине и была частью усилий по вытеснению России с мировых рынков и применению масштабных санкций против Москвы, пояснил Reuters.

Агентство напомнило, что за время своей работы KleptoCapture успела предъявить обвинения олигархам Олегу Дерипаске и Константину Малофееву, а также конфисковать яхты, принадлежащие олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

В середине января госсекретарь США Марко Рубио допустил отмену санкций против России, так как, по его мнению, это может сыграть важную роль в переговорах по завершению военной операции на Украине.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock / FOTODOM

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