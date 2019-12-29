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Объявлены победители премии «Молодые лидеры Рунета»

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В рамках «Премии Рунета» выбрали лучших молодых руководителей digital-агентств и IT-отделов крупных компаний. Всего награды получили 25 лауреатов.

Объявлены победители премии «Молодые лидеры Рунета»

В конкурсе приняли участие 300 руководителей команд разработки, дизайна, маркетинга, наполнения интернет-площадок контентом, которые реализовали известные проекты и были признаны экспертами области.

Победителей выбрали с помощью онлайн-голосования. Всего было четыре категории победителей:

  1. Руководители digital-агентств. Даниил Самойлов, Богдан Одарченко Владимир Белоусов, Нана Куликова и Иван Шумилов, Роман Виас, Василий Богданов, Антон Моисеенко, Максим Кобзев и Анастасия Староверова.
  2. Продукт/Сервис. Даниил Савчук, Василий Смердов, Дмитрий Сергеев, Олег Мансуров, Анатолий Ошмановский, Нарина Хачиян, Игорь Пестрецов, Меруерт Исмаилова и Кирилл  Александров.
  3. Номинация от TikTok «Лидер мнений». Блогер Ольга Кабузан.
  4. Спецноминации. Саркис Цатурян, Алексей Панжин, Дарья Пенчилова, Игорь Малинин, Александр Ильин.

Чтобы больше узнать о победителях, переходите на сайт премии «Молодые лидеры Рунета».

Фото на обложке: Campaign Creators/Unsplash

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