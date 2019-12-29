Объявлены победители премии «Молодые лидеры Рунета»

В рамках «Премии Рунета» выбрали лучших молодых руководителей digital-агентств и IT-отделов крупных компаний. Всего награды получили 25 лауреатов.

В конкурсе приняли участие 300 руководителей команд разработки, дизайна, маркетинга, наполнения интернет-площадок контентом, которые реализовали известные проекты и были признаны экспертами области.



Победителей выбрали с помощью онлайн-голосования. Всего было четыре категории победителей:



Руководители digital-агентств. Даниил Самойлов, Богдан Одарченко Владимир Белоусов, Нана Куликова и Иван Шумилов, Роман Виас, Василий Богданов, Антон Моисеенко, Максим Кобзев и Анастасия Староверова. Продукт/Сервис. Даниил Савчук, Василий Смердов, Дмитрий Сергеев, Олег Мансуров, Анатолий Ошмановский, Нарина Хачиян, Игорь Пестрецов, Меруерт Исмаилова и Кирилл Александров. Номинация от TikTok «Лидер мнений». Блогер Ольга Кабузан. Спецноминации. Саркис Цатурян, Алексей Панжин, Дарья Пенчилова, Игорь Малинин, Александр Ильин.

Чтобы больше узнать о победителях, переходите на сайт премии «Молодые лидеры Рунета».

Фото на обложке: Campaign Creators/Unsplash