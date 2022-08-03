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Отец Илона Маска признался, что не гордится своим сыном

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Отец Илона Маска Эррол во время интервью австралийскому радио признался, что не гордится своим сыном-миллиардером, основателем Tesla и SpaceX. Содержание интервью приводит The Guardian.

Отец Илона Маска признался, что не гордится своим сыном

«Видите ли, наша семья занимается множеством вещей, и уже давно, — объяснил отец Илона Маска. — Мы не вдруг начали что-то делать».

В то же время Эррол Маск признал, что Илон добился большего, чем его братья и сестры. «Мы многое повидали и сделали вместе. Но Илон в некотором роде действительно превзошел все это», — заявил он.

Эррол Маск — предприниматель из ЮАР. Ранее он был совладельцем замбийского изумрудного рудника, расположенного у озера Танганьика. В июле 2022 года он рассказал изданию The Sun, что у него родился второй незапланированный ребенок от его 35-летней падчерицы Яны Безейденхаут.

Эррол на 41 год старше Яны, он воспитывал ее с четырех лет. В интервью австралийскому радио отец Илона Маска заявил, что считает свои отношения с падчерицей совершенно нормальным.

В начале июля стало известно, что у Илона Маска в конце 2021 года родились близнецы. Сейчас у богатейшего человека мира девять детей.

Фото на обложке: Pe3k / Shutterstock

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