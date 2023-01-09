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МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск сына основателя телеком-оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») Дмитрия Зимина — предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (он признан в России иноагентом).

МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина

На карточку с данными Зимина в базе розыска министерства ссылается «Интерфакс». Статья УК, на основании которой ведется розыск, не уточняется.

При этом 11 января Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о заочном аресте Зимина. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Позднее РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что уголовное дело в отношении Бориса Зимина связано со сделкой по отчуждению простых акций компании BelkaCar LTD — это головная компания одноименного каршеринга. Следствие просит арестовать предпринимателя до 15 февраля 2023 года.

Борис Зимин — предприниматель, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Согласно данным из открытых источников, он с 2020 года живет в Израиле. Зимин-старший скончался в декабре 2021 года в возрасте 88 лет в Швейцарии.

Фото на обложке: Unsplash

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