Выплату налогов за самозанятых планируют поручить цифровым платформам занятости

Минтруд предложил возложить выплату налогов за самозанятых на онлайн-платформы, – посредники между исполнителем заказа и клиентом, такие как агрегаторы «Яндекса» или «Сбера». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на участников обсуждения регулирования платформенной занятости, которое ведется в специальной рабочей группе по труду и соцполитике при Госдуме.

Федеральная налоговая служба, по словам собеседников издания, инициативу поддержала. Идея сформулирована в концепции законопроекта-спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения, документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым.

Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым».

Как уточнил один из собеседников газеты, вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.

В 2022 году количество самозанятых в России превысило 6,5 млн человек. В этом году их число может вырасти почти вдвое, до 10 млн человек, спрогнозировали аналитики «ЮKassa».

В России каждая пятая компания продолжает пользоваться услугами самозанятых специалистов. Чаще всего привлекают к сотрудничеству программистов, водителей, маркетологов и дизайнеров.

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