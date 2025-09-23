Нетмонет ввёл рейтинг щедрых гостей — теперь чаевые играют в публичность
Чаевые влияют на публичный рейтинг в сервисе Нетмонет
Нетмонет запустил рейтинг щедрых гостей в ресторанах Москвы. Для каждого заведения формируется собственный топ самых щедрых гостей — в нем учитывается общая сумма чаевых. В ближайшее время сервис развернётся по всей стране.
Оставил чаевые — получил место в рейтинге гостей
Чтобы попасть в рейтинг, нужно оставить чаевые и зарегистрироваться. После этого гость автоматически приобретает позицию в конкретном заведении. Чем больше походов и щедрых жестов — тем выше место в списке.
Топ щедрых гостей обновляется онлайн
У каждого ресторана формируется собственный топ, где учитывается сумма оставленных чаевых. Первые десять гостей получают особый титул «Легенда места» — он обновляется в реальном времени и отображается в сервисе. Пилот уже работает в московских заведениях. Следующий шаг — масштабирование по России.
Чаевые станут публичным показателем щедрости
Финтех всё активнее вторгается в досуговую индустрию. Нетмонет строит мост от денег к эмоциям: чаевые перестают быть кулуарной историей. Это решение одновременно подогревает конкуренцию между гостями и усиливает привязанность к конкретному ресторану.
Контекст
Запуск рейтинга — это начало нового направления. Профиль гостя и система рейтингов станут основой для долгосрочного развития B2C-продуктов. Впервые компания обращается напрямую к посетителям ресторанов, а не только к бизнесу. Система рейтингов дают гостям дополнительный повод возвращаться и гордиться своим статусом в любимом заведении.
- 1 Ответ Oura и Samsung: Сбер выпустил первое на российском рынке умное кольцо Сбер начал продавать умное кольцо – стала известна цена 23 сентября 2025, 18:39
- 2 Не игра слов, а ДНК компании: ВкусВилл перезапустил свою IT-дочку как «ТехВилл» ВкусВилл перезапустил «Автомакон» под названием «ТехВилл» 23 сентября 2025, 10:24
- 3 В руках хакеров новое оружие: количество кибератак с использованием ИИ выросло на 53% Мошенники пишут фишинговые письма с ИИ 19 сентября 2025, 20:00
- 4 87% атак блокируются автоматически: Wildberries внедрил ИИ для защиты маркетплейса от мошенников «Вайлдберриз» создал ИИ-антифрод для защиты от мошенников 19 сентября 2025, 10:38