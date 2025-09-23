Чаевые влияют на публичный рейтинг в сервисе Нетмонет

Нетмонет запустил рейтинг щедрых гостей в ресторанах Москвы. Для каждого заведения формируется собственный топ самых щедрых гостей — в нем учитывается общая сумма чаевых. В ближайшее время сервис развернётся по всей стране.

Оставил чаевые — получил место в рейтинге гостей

Чтобы попасть в рейтинг, нужно оставить чаевые и зарегистрироваться. После этого гость автоматически приобретает позицию в конкретном заведении. Чем больше походов и щедрых жестов — тем выше место в списке.

Топ щедрых гостей обновляется онлайн

У каждого ресторана формируется собственный топ, где учитывается сумма оставленных чаевых. Первые десять гостей получают особый титул «Легенда места» — он обновляется в реальном времени и отображается в сервисе. Пилот уже работает в московских заведениях. Следующий шаг — масштабирование по России.

Чаевые станут публичным показателем щедрости

Финтех всё активнее вторгается в досуговую индустрию. Нетмонет строит мост от денег к эмоциям: чаевые перестают быть кулуарной историей. Это решение одновременно подогревает конкуренцию между гостями и усиливает привязанность к конкретному ресторану.

Контекст

Запуск рейтинга — это начало нового направления. Профиль гостя и система рейтингов станут основой для долгосрочного развития B2C-продуктов. Впервые компания обращается напрямую к посетителям ресторанов, а не только к бизнесу. Система рейтингов дают гостям дополнительный повод возвращаться и гордиться своим статусом в любимом заведении.