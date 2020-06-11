С 16 по 18 июня пройдет онлайн-интенсив «Как перевести свое дело в онлайн». Участники интенсива узнают, как перевести продажи и работу с клиентами в интернет.

«Нетология» и Tilda расскажут, как перенести собственное дело в онлайн