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«Нетология» и Tilda расскажут, как перенести собственное дело в онлайн

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 16 по 18 июня пройдет онлайн-интенсив «Как перевести свое дело в онлайн». Участники интенсива узнают, как перевести продажи и работу с клиентами в интернет.

«Нетология» и Tilda расскажут, как перенести собственное дело в онлайн

Во время онлайн-интенсива участники узнают: 

  • как самому создать хороший и функциональный сайт без дизайнера и разработчика;
  • как запустить продажи на сайте, работать с заявками и настроить прием платежей;
  • какие существуют сценарии перехода в онлайн с разбором на примерах услуг репетитора, психолога и фитнес-тренера.

Сергей Болисов, эксперт онлайн-интенсива и куратор образовательных проектов в Tilda Publishing, проведет три онлайн-лекции с практическими заданиями и поделится инструкциями о том, как самостоятельно запустить сайт и продвигать собственное дело в сети. 


Регистрация доступна на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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