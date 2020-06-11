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«Нетология» и Tilda расскажут, как перенести собственное дело в онлайн
Новости
Юлиана Трегуб
С 16 по 18 июня пройдет онлайн-интенсив «Как перевести свое дело в онлайн». Участники интенсива узнают, как перевести продажи и работу с клиентами в интернет.
«Нетология» и Tilda расскажут, как перенести собственное дело в онлайнЮлиана Трегуб
Во время онлайн-интенсива участники узнают:
- как самому создать хороший и функциональный сайт без дизайнера и разработчика;
- как запустить продажи на сайте, работать с заявками и настроить прием платежей;
- какие существуют сценарии перехода в онлайн с разбором на примерах услуг репетитора, психолога и фитнес-тренера.
Сергей Болисов, эксперт онлайн-интенсива и куратор образовательных проектов в Tilda Publishing, проведет три онлайн-лекции с практическими заданиями и поделится инструкциями о том, как самостоятельно запустить сайт и продвигать собственное дело в сети.
Регистрация доступна на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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