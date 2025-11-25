Нина Гюббенет из Tele2 возглавит отдел качества в Билайне

ПАО «ВымпелКом» объявило о назначении Нины Гюббенет на должность руководителя блока качества и клиентского опыта. Это решение связано с развитием направления, отвечающего за стандарты обслуживания и взаимодействие с аудиторией. К своим обязанностям Гюббенет приступит 3 декабря 2025 года.

Фокус на стандартах и улучшении обслуживания

В новой роли Нина Гюббенет будет отвечать за формирование и развитие комплексной системы управления качеством. Её зона ответственности включает внедрение единых стандартов работы, повышение удобства сервисов и укрепление удовлетворённости пользователей услугами Билайна.

Помимо этого, Гюббенет займётся развитием аналитических инструментов и практик, направленных на совершенствование процессов внутри компании. В Билайне ожидают, что её работа поможет усилить ориентацию на потребности клиентов и укрепить соответствующую корпоративную культуру.

Билайн привлекает сильных специалистов для работы с клиентским опытом

CEO Билайна Сергей Анохин отметил, что направление клиентского опыта является для оператора одним из приоритетных. Он подчеркнул, что к его развитию привлекают сильных специалистов, способных выстраивать устойчивые и системные методы работы.

По словам Анохина, Нина Гюббенет хорошо известна на рынке благодаря умению формировать собственную CX-культуру (культуру клиентского опыта) и структурированный подход к взаимодействию с клиентами на всех этапах. Он подчеркнул, что в компании стремятся поддерживать модель, в центре которой находится человек — как клиент, так и сотрудник.

Один из самых опытных специалистов в российском телекоме

Нина Гюббенет считается одним из самых опытных специалистов по клиентскому опыту в российской телеком-отрасли. Её профессиональная карьера превышает два десятилетия, и в разные годы она руководила направлениями CX в Tele2 и «МегаФоне».

Также Нина является членом международной ассоциации Customer Experience Professionals Association (CXPA) и входит в состав жюри премии CX Awards, что подтверждает её профессиональную репутацию на международном уровне.

Контекст

До прихода в компанию Нины Гюббенет блок качества и клиентского опыта находился под руководством Михаила Каракулина. В компании сообщили, что он покидает Билайн и его полномочия в управлении направлением завершаются.