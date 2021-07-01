«Норникель» внедрит ИИ-систему контроля «Экзамус», чтобы сотрудники не списывали во время тестов

«Норникель» внедрит ИИ-систему контроля за сотрудниками «Экзамус», чтобы те не списывали во время тестов. Технология анализирует поведение человека по аудио и видеозаписи и фиксирует возможные попытки списывания.
Система на основе компьютерного зрения анализирует действия сотрудника во время прохождения тестов по аудио, видео и записи экрана.
«Дистанционный формат позволяет значительно снизить издержки, однако обеспечить эффективный контроль над тестированием работников в этом случае непросто. С помощью системы “Экзамус” мы планируем модернизировать наше тестирование, а также повысить эффективность обучения персонала», – отметила заместитель директора департамента кадровой политики и начальник управления обучения и оценки персонала «Норникеля» Евгения Пацына.
«Экзамус» будет интегрирована в образовательную платформу «Норникеля». Большая часть тестирований будет проходить в автоматическом режиме, в некоторых случаях может потребоваться участие человека.
«Подобные системы уже подтвердили свою высокую эффективность, и наше сотрудничество с “Норникелем” – еще один шаг к их интеграции в корпоративное обучение крупнейших российских игроков», – подчеркнул генеральный директор «Экзамуса» Дмитрий Истомин.
Внедрить «Экзамус» планируют к 1 марта 2022 года. С этого времени по прогнозам «Норникеля» система позволит проводить 8 тысяч тестирований в год.
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