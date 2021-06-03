«Норникель» выпустит токенизированный углеродно-нейтральный никель

«Норникель» выпустит партию токенизированного углеродно-нейтрального никеля. Новый продукт, по словам главы «Интерроса» Сергея Батехина, будет интересен как индустриальным потребителям, так и инвесторам.

Статус продукта можно будет отследить на каждом этапе его жизненного цикла благодаря блокчейну.

«Смарт-контракт позволяет в партию такого никеля записать информацию о том, где был добыт, как соблюдались экологические нормы», – отметил глава «Интерроса» Сергей Батехин на сессии по цифровым финансовым активам Петербургского международного экономического форума Сергей Батехин.

«Норникель» уже выпускает токены на платиноидах и цветных металлах.

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