На Гугл подали в суд из-за злоупотребления ИИ

Американский медиахолдинг Penske Media подал в суд на Google. Поводом стали «ИИ-обзоры» — блоки с готовыми ответами, которые поисковик показывает поверх выдачи. Издатель утверждает, что Google использует материалы без согласия, лишая сайты трафика и рекламных доходов.
Медиа пошли в атаку
По данным Penske, около 20% запросов, связанных с их изданиями, теперь показывают пользователям ИИ-обзоры вместо прямых ссылок. Это убивает кликабельность и режет монетизацию. Reuters отмечает, что к концу 2024 года поступления от партнерских программ сократились более чем на 30%. И тренд, судя по всему, будет только усиливаться.
Для медиа это не просто падение цифр. Это удар по устойчивости бизнеса: меньше трафика — меньше рекламы, меньше дохода — меньше возможностей инвестировать в журналистику.
Не в первый раз
Иск подан в федеральный суд США. Символично, ведь здесь с Google уже судились из-за нарушения антимонопольного законодательства.
Компанию признали монополистом в 2024 году. Суд установил, что корпорация десятилетиями доминировала на рынке поиска и поисковой рекламы. А Apple, Samsung, LG и другие компании получали миллиардные суммы за предустановку сервисов Google. Тогда же выяснилось, что компания уже более двух десятилетий передает Apple 36% доходов от рекламы в браузере Safari.
Решение суда стало знаковым: в последний раз технологическую корпорацию в США признали монополистом аж в 1999 году, и тогда речь шла о Microsoft. Компанию обвинили в том, что всем пользователям Windows навязывают браузер Internet Explorer.
Претензии Penske
Со стороны Penske заявили: Google включает сайты в результаты выдачи только при условии, что их статьи будут использоваться в ИИ-обзорах. Без этого пункта корпорации пришлось бы платить за лицензии на тексты или за их использование для обучения ИИ.
Формально это «очередной» антимонопольный иск. Но по сути — прямая атака на корпорацию, которая держит почти 90% рынка поиска в США (по данным на конец 2024 года).
Позиция Google
В Google отрицают обвинения и называют иск необоснованным. Представитель корпорации Хосе Кастаньеда заявил, что AI Overviews дают пользователям более содержательные ответы и помогают направлять трафик на «специализированные сайты».
Компания уверяет, что ежедневно перенаправляет миллиарды пользователей, а новые инструменты якобы делают интернет только полезнее. Google собирается стоять до конца и защищать право на использование контента в рамках своих сервисов.
Контекст
Жалобы медиа на Google и другие платформы звучат не в первый раз. Издатели по всему миру отмечают: новые функции поиска и генеративного ИИ перетягивают внимание и деньги. Но именно Penske стала первой крупной компанией, которая решила превратить недовольство в судебное дело.
Теперь на карту поставлен баланс между теми, кто создает контент, и теми, кто контролирует доступ к нему. Для издателей это вопрос выживания, для Google — сохранения монополии на внимание миллиардов пользователей.
