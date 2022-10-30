В ночь на воскресенье Роскомнадзор заблокировал домен t.me «по требованию Генпрокуратуры», но затем удалил ресурс из реестра запрещенных. Разблокированными также оказались £1 млн на счетах Петра Авена — власти Великобритании позволили миллиардеру «поддерживать роскошный образ жизни». Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.

«Фантомная» блокировка Telegram, прогноз российского ВВП от ООН: главное 30 октября