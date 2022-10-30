«Фантомная» блокировка Telegram, прогноз российского ВВП от ООН: главное 30 октября

В ночь на воскресенье Роскомнадзор заблокировал домен t.me «по требованию Генпрокуратуры», но затем удалил ресурс из реестра запрещенных. Разблокированными также оказались £1 млн на счетах Петра Авена — власти Великобритании позволили миллиардеру «поддерживать роскошный образ жизни». Эти и другие бизнес-новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- ООН, согласно отчету конференции Генассамблеи по торговле и развитию, ожидает снижение российского ВВП на 7% в 2022 году. В 2023 году, по оценкам организации, экономика страны может, напротив, вырасти на 1,3%.
- Совместный координационный центр сообщил об остановке движения судов по гуманитарному коридору, созданному в рамках зерновой сделки.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает Россию вернуться к зерновой сделке. По его словам, решение о приостановке участия РФ усугубляет глобальный продовольственный кризис.
- Россия может обсудить зерновую сделку с ООН и Турцией «в ближайшее время», сообщили в МИД.
- Список «недружественных» территорий РФ пополнили 11 заморских территорий Великобритании: Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.
Россия
- Домен t.me, который используется Telegram для внешних ссылок, «по требованию Генпрокуратуры» оказался в реестре запрещенной информации.
- Однако в Генпрокуратуре заявили, что не направляли требование о блокировке ресурса. Роскомнадзор же в своем Telegram-канале сообщил, что блокировка Telegram «в настоящее время на территории России исключена».
- Итог: домен t.me был удален из реестра заблокированных ресурсов, где пробыл около часа.
Бизнес
- The Telegraph: власти Великобритании решили разморозить £1 млн на счетах Петра Авена, чтобы бизнесмен мог «поддерживать роскошный образ жизни». Миллиардер получит £388 тыс. для погашения долгов, а также будет ежемесячно получать £60 тыс. для удовлетворения «основных потребностей».
- Российские производители копченой рыбы отмечают, что из-за санкций рынок покинули около 80% поставщиков оборудования. Если производство отечественных машин не наладится за пять лет, может образоваться дефицит копченой рыбы отечественного производства.
- NY Times узнала о планах Илона Маска уволить около половины штата сотрудников Twitter в целях экономии. Это произойдет до 1 ноября, чтобы не выплачивать бонусы уволенным работникам.
Транспорт
- «Аэрофлот» завершил переход на российское ПО и восстановил работу онлайн-сервисов. Работа офисов и контакт-центров компании также восстановлена, но пока с ограничениями.
- Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific стала одним из первых крупных иностранных перевозчиков, переставших облетать российское воздушное пространство. Маршрут рейсов из Нью-Йорка в Гонконг с 1 ноября будет проходить через Дальний Восток.
Фото: Unsplash
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