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Основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн открыл в Японии сеть онлайн-супермаркетов с доставкой за 10 минут

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель интернет-магазина KupiVip и сооснователь сервиса по продаже автомобилей Carprice Оскар Хартманн запустил в Японии сервис по доставке продуктов за 10 минут OniGo.

Основатель KupiVip и Carprice Оскар Хартманн открыл в Японии сеть онлайн-супермаркетов с доставкой за 10 минут

Об этом рассказал сам Хартманн в своем Instagram и отметил, что на запуск ему и партнерам понадобилось всего восемь недель.

В июне 2021 года, по данным Impress Watch, OniGo привлекла 300 млн иен (около $2,72 млн) для запуска стартапа.

OniGo — первая в Японии сеть дарксторов — магазинов, работающих только на доставку.

Сделать заказ в мобильном приложении можно с 10 до 22 часов. В компании обещают, что курьеры на электровелосипедах доставят еду, бытовую химию и предметы первой необходимости (всего 700 наименований товаров) за 10 минут. Стоимость услуги составляет 300 иен (около 200 рублей).

Фото: OniGo

Первый даркстор OniGo открыла в районе Мегуро в Токио, доставка работает в радиусе двух километрах вокруг него.

К концу года компания планирует открыть 25 магазинов в Токио, а в следующем году — увеличить их число до 100.

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Фото на обложке: Unsplash

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