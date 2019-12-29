Онлайн-ритейлеры попросили Собянина о дополнительных парковках для курьеров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина создать дополнительные парковочные зоны для автомобилей курьеров. В организации полагают, что это позволит снизить нагрузку на транспортную систему Москвы, сообщает РИА Новости.

АКИТ предлагает создать дополнительные парковки с бесплатной стоянкой до получаса для передачи заказа клиенту или в пункт самовывоза.

В организации полагают, что это поможет уменьшить нагрузку на транспортную систему столицы и улучшить «в разы» сервис доставки.

В АКИТ говорят, что все чаще москвичи делают покупки онлайн, сокращаая свое перемещение по столице и уменьшая нагрузку на ее транспортную систему. Так, один курьерский автомобиль может заменить 20-30 частных автомобилей на дороге, отмечают в организации.

По данным АКИТ, рынок интернет-торговли в России по итогам года увеличится почти на 33% и составит 2,2 трлн рублей.

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